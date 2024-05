Hevosurheilun Toto5-ideavihje Tampere: Hullulla varmalla

Kolmivuotiskaudella yli 13 000 euron tienestit kerännyt varmamme teki huhtikuun alussa Seinäjoella alun kiertelyjen jälkeen sijoitustaan paljon paremmat esitykset, minkä jälkeen seuraavat kilpailut ovat pilaantuneet laukkoihin.

”Crazy For You on ihan hyvä kilpahevonen ja kykyjä sillä on nähtyä parempaan”, valmentaja Markku Nieminen kertoo. ”Seinäjoella se laukkasi ensimmäisessä kaarteessa, kun etujalka kolahti edellä ravanneen kärrynpyörään. Ei sen mikään laukkuri pitäisi olla. Tarkoitus on ajaa ilman etukenkiä, mikä on sille paras mahdollinen balanssi. Jos juoksu ei mene kauhean vaikeaksi, niin ei sen pärjääminen olisi mikään kauhean suuri yllätys.”

