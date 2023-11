Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Vastavarma suosikille

Reima Kuislan talliin lokakuussa saapuneen ja siitä lähtien mainiosti esiintynyt Show Must Go On on päätöskohteen avainhevonen. Teivossa sen kyvykkyyttä punnitaan ulkoradan lähtöpaikalta, mistä ainakaan johtopaikalle ei omin avuin ole asiaa. Sinne suuntaa vaihteeksi loistopaikan saanut Piece Of Battle, joka kohtasi suosikin jo toissa kerralla Seinäjoella. Tuolloin takarivistä startannut Markku Niemisen suojatti kiri kolmannesta ulkoa vahvasti toiseksi ennen alkuun laukannutta Show Must Go Onia, joka kiersi sekin viidennestä ulkoa vahvasti (10,8/600 metriä) ja nousi kolmanneksi.

Sen kohtaamisen perusteella kaksikon voimasuhteet ovat tasaväkiset, mutta lähtöpaikkojen myötä Piece Of Battlelle tarjoutuu nyt herkullinen iskunpaikka. Tuoreimmassa lauantain startissaan 4-vuotias sai kolmannesta sisältä myöhään tilaa ja kiri Crepe Matchin voittamassa Kasvattajakruunun välierässä viidenneksi. Sen myötä Piece Of Battlen starttirytmi pysyy tiiviinä, sillä finaalipaikan saanut ruuna jatkaa lauantaina Seinäjoella.

