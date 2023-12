Hevosurheilun Toto5-ideavihje Teivo: Tasaisesta lähdöstä löytyy peliajatusta

Feels Like Flying esitti marraskuun starteissa hyvää kuntoaan, vaikka nappionnistumisia tuli vain yksi. Seinäjoella ruuna juuttui sisäradan letkaan, sai myöhään tilaa ja ehti enää kuudenneksi. Viimeksi GLI GP-karsinnassa se teki nousua kolmannesta ulkoa, mutta laukkasi Tino Keväänrannan mukaan mahdollisesti kolmossijan. Lähtö oli tuolloin kovempi kuin nyt.

”Feels Like Flying laukkasi viimeksi täysissä voimissaan viimeisellä takasuoralla. Se harmitti paljon, koska siihen meni mahdollisesti finaalipaikka. Tämä on vahva hevonen, jota ei sellainen pitkä kirikään haittaa. Mielestäni se on edelleen ihan kovassa kunnossa, mutta startissa sen sitten näkee. Vastassa on ok-hevosia, mutta ei mitään yläkylää. Hyvillä mielin lähdetään”, Tino Keväänranta summaa.

Toto-kupongille tästä linkistä