Tim Jerry vei loppusuoran trillerin Oulussa - "Aivan huikeeta! Nyt tuntuu kotimatka lyhyeltä"

"Aivan huikeeta! Nyt tuntuu kotimatka lyhyeltä", iloitsi Kaj Timgren valmentamansa Tim Jerryn voittoa Oulun Ponsse Cupin finaalissa. Toki matka Oulusta Kruunupyyhyn kesti yli puoleenyöhön, mutta voiton jälkeen se ei haittaa.

Juoksu oli omiaan nostamaan sykettä radan varressa.

"Me jo tuossa puhuttiin, että se jää takuulla tuonne pussiin. Kysyin Villeltä, että miten sää uskalsit mennä tuonne sisälle. Hän sanoi, ettei tällaisia lähtöjä ajeta, ellei sisältä aja vähän matkaa ainakin."

Ville Pohjola löysi lopussa neljänneltä reitin voittoon 31-prosenttisen ennakkosuosikki Otto Erichin laukattua.

"Ei siinä mitään muuta seuraa kuin omaa hevosta. Ei ollut mitään hajua ennen kuin kuului Pylkkäsen (Antti) huuto, että Tim Jerry tulee sieltä ulkoa. Oli se mahtavaa kuunneltavaa."

Voitto ja 12 000 euron palkinto menee rinnalle tai jopa ohi Kaj Timgrenin isän vielä eläessä tulleesta Tornion 120 000 markan voitosta, sillä toisin kuin silloin, Tom Jerry on ollut koko ajan Timgrenin omassa valmennuksessa.

"Siinä mielessä se lämmitää hirvittävästi."

Tim Jerry on nyt voittanut 26 000 euroa. Voittosumma noin kaksinkertaistui Oulussa. "Nyt se saa levähtää pari viikkoa ja sitten alkaa talvitreeni. Keväällä vasta katstotaan, mihin se riittää."

Kaj Timgren luonnehtii Tim Jerryä ihanteelliseksi ja viisaaksi hevoseksi. Kesällä omalla 1,5 kilometrin omalla radalla sattunut tapahtuma kertoo hevosen luonteesta. Kärry osui kantoon ja keikahti. Kaj Timgren "lensi kuin leppäkerttu" kyydistä.

"Juoksin sitä vastaan ja se tuli ravia vastaan vastaan. Sitten se tuli hölkkää ja 50 metriä päässä pysähtyi, pisti pään korkalle ja korvat hörölle ja aivan kuin ihmettelei, että mitä sää siellä teet. Aivan uskomatonta. Sain kävellä sinne ja ottaa suitsista, eikä sille mitään ollut tapahtunut. Pari viikkoa sen jälkeen se meni ennätyksensä. En tiedä, pitäisikö se päästää irti ennen startteja."

Treenaamisessa ja kilpailutilanteessa on eroa. "Se tietää justiin, mikä on homman nimi. Kun ajetaan vähän reippaammin, se alkaa painaa sopivasti suitsille."

"Ennen lämmittelyä se on aika kova poika. Vähän tuntuu että se pikkuisen ehkä pullaa liikaa lämmityksessä, mutta lähdössä se paranee taas."

T75-lähdössä Turussa Unique Creation jahtasi vuoden 17:ttä voittoa rattaillaan Tapani Perttunen, mutta Antti Teivaisen ohjastama Way to Go oli sille liian vahva.

Superlauantain suurimmasta yllätyksestä vastasi Turussa kylmäveristen 2100 metrin tasoitusajossa Hulluduunari ja Antti Teivainen. Kouvolalaisen Duunari Tallin tammaa oli pelattu vain runsas prosentti.

Superlauantaina T75:ssä oli mukana 500 000 euron jackpot, ja ylimmässä voittoluokassa jaettiin 1 086 234,90 euron voitot.