Hevosurheilun Toto5-ideavihje Forssa: Tasaisesta kohteesta kairataan tukipilari

Juha Utalan valmentama ja ohjastama 4-vuotias Odin Orden haki viimeksi puolimatkassa johtopaikan ja voitti helposti. Se on jäämässä tänään neljännessä kohteessa aliarvostetuksi, joten koitetaan sitä varmana.

Nuorten sarja on tasaisen laadukas kisa, jossa on vaikea rajata, mitkä eivät lapulle mahtuisi, jos merkkejä alkaisi käyttää. Utala kommentoi, että hänellä on hevosesta jatkossa suuria odotuksia, eikä voitto tänään yllättäisi. Odin Orden kilpailee viime kerrasta poiketen tänään kesäkengillä.

Avauskohteessa uskotaan, että paalun 5-vuotiaat Sahara Dangerous ja Too Fit For You pitävät takamatkan konkarit takanaan. Toisessa kohteessa jättisuosikki Viulan Voitto varmistetaan Siirin Farssilla, Siirin Santulla ja Steffellä. Kolmannessa haetaan pottiin nousua takarivin Buck Lanella ja Regress W.F.:llä. Päätöskohteessa on turvallinen olo valitulla viisikolla.

