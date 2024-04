Hevosurheilun Toto5-ideavihje Jyväskylä: Johtavan takaa yllätykseen

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 2

Veijo Kokkonen: Thelma Hillillä (11) kaikki ok, takarivin 4. spoori hidaste.

Lähtö 4

Isto Kuisma: Nemea Icemanilla (8) kaikki vaikuttaa hyvältä, kärkikahinoihin.

Christa Packalen: Kiikku's Cashierin (12) kanssa kaikki mennyt hyvin viime startin jälkeen. Paikka on tänään kehno ja sieltä ollaan kyllä muiden armoilla. Toivotaan reipasta matkavauhtia. Ei muutoksia.

Lähtö 5

Kimmo Ahola: Winetto (4) vaatii 2-3 startia, että on kilpailukykyinen voittaa lähdön. Voitto olisi iso yllätys. Talven aikana ei oikeastaan mikään onnistunut, ja tavoitteena saada startien kautta viime vuoden tasolle hevonen.

Lähtö 7

Mari Laasanen: Rata oli Jokimaalla pehmeä, eikä se sopinut BWT Bayernille (9) . Jatkaa kunnossa ja sopivalla juoksulla pystyy olemaan kärkikamppailussa.

Matti Patronen: Furiosalla (10) on takana pitkä tauko, ja olisin mielellään ajanut kuukauden pidempään perustreeniä, mutta jääkelit loppui kesken. Nyt olen käynyt kevättalven ajamassa reippaampaa kerran viikossa Teivossa. Joka tapauksessa Furi ei ole vielä parhaimmillaan. Tämä startti antaa osviittaa miten jatketaan. Myös kiimat voi nyt sotkea motivaatiota. Isompia odotuksia ei vielä ole.

Christa Packalen: Marier Milin (12) polvia operoitiin viimeisen startin jälkeen, ja sitten talvi onkin mennyt suunnitellusti. Paikka on kehno, ja tässä tärkeintä on, että saa järkevän lähdön alle ennen Tammaderbyn karsintoja. Yksi ratahiitti ajettu ja oli siinä ok.



Lähtö 9

Kimmo Ahola: Giulietta Zetille (1) haetaan lisää kokemusta, kehittyvä hevonen. Lyhyt starttiväli täysin arvoitus. Mahdollisesti ajetaan ilman kenkiä.

Isto Kuisma: Force Majeure (4) on ollut hyvinkin jännittynyt kilpailupaikoilla ja kuljetuksessa, toivotaan että nyt muutokset rauhottanut niin pitäisi näkyä positiivisesti suorituksessakin.

Ari Korpela: Sahara Maniac (11) oli tauolta tasainen. Startti vei varmaan eteenpäin. Nyt ryhmä ja paikka ulkona.