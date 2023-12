Hevosurheilun Toto5-ideavihje Kouvola: Loistovire pitää

Jukka Torvisen ohjastama Sublime Soa on tehnyt jo monta väkevää suoritusta putkeen, eikä mikään puhu laskukunnon puolesta. Tällä kertaa tamma kohtaa sopivan vastuksen, joka on voitettavissa. Sublime Soa on jäänyt alustavasti kakkossuosikiksi, joten siinä on pelillistä ideaa. Suosikki Massive Shine teki viimeksi kovan 14-tuloksen, mutta se tuli nappireissulla.

Riville haetaan arvoa varmistamalla suuret suosikit Juulia Domna ja Coconut Match. Kummallakin on laukkariski, joka ei näy niiden kovassa pelikannatuksessa.

Toto-kupongille tästä linkistä