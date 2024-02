Hevosurheilun Toto5-ideavihje Lahti: Takarivistä ei haittaa

Valmentajakommentit Mobiilihepasta

Lähtö 4

Emma Väre: Yuvarajahin (7) viime esitykseen olin oikein tyytyväinen. Tässä välissä ollut kerran valjaissa ja kaikki hyvin. Aiemmin lyhyt starttiväli ei ole ollut etu, mutta toivon mukaan ikä olisi jeesannut siinä. Paikka vähän ulkona, mutta hyvänä päivänä pääsee jo ihan hyvin liikkeelle.

Anne Eve: Macce (9) jatkaa vedettävillä korvahupuilla, joita ei tarvinnut vetää viimeksi. Kuski ajoi annetuilla neuvoilla 100-prosenttisesti. Hevoselle ja taustajoukoille jäi hyvä mieli.

Lähtö 7

Christa Packalén: Que Tal (6) on ollut huililla, kun on ollut vähän kaikennäköistä. Nyt on jonkin aikaa päästy hyvin ajamaan, mutta kovaa ei ole ajettu ollenkaan. Tuskin siis on ihan terävimmillään vielä tähän, mutta kuvittelisin että pystyy silti suorittamaan jo ihan hyvin.

Thai Greenwich (12) on tehnyt ok-juoksuja jo jonkin aikaa, ja treeneissä kaikki edelleen hyvin. Paikka on tosi kehno, joten juoksusta tulee varmasti haastava. Ei muutoksia.