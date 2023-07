Hevosurheilun Toto5-ideavihje Turku: Kengättömyys avittaa ykköseksi

Selväpiirteinen T5-rivi sisältää useita hyviä varmavaihtoehtoja. Näistä tukipilariksi nostetaan Henna Halmeelta käsin kolmesti Suomessa kilpaillut ja viimeksi parhaaseen esitykseen yltänyt Janis Joplin Sisu. Nelivuotias tamma starttasi ensimmäistä kertaa avojaloin, ja sillä oli selkeästi terävöittävä vaikutus otteisiin. Uran kahdeksanteen starttiin huippuolosuhteissa mailin 12,2 kiskaissut tamma kiri viidennestä ulkoa lennokkaasti 600 metriä 11,2-kyytiä ja ehti voittajan tuntumaan toiseksi. Edelliskerralla se kiri taustalta hyvin viidenneksi oltuaan pitkään parijonon hännillä vailla tilaa.

Turussa Janis Joplin Sisun on ilmoitettu jatkavan kengittä. Sillä on ennakkoon sisäradan etu, mutta tamman lähtönopeutta on vaikea verrata muihin vastustajiin sen kilpailtua autolähdöt takarivistä.

