Toto65-ennakko: Aloitti uudesta tallista kolmella voitolla – suuntaa nyt Vermon valloitukseen

”Totta kai kolme voittoa on vähän yllättänyt, kun hevonen ei ole missään kauheassa voittokulussa aikaisemmin ollut”, Janita Antti-Roiko myöntää.

”Se on treenannut ihan ok, ja vaikea on sanoa, että mikä on ollut syynä näin suureen muodonmuutokseen, että onko paikanvaihdos vai mistä johtuu. Hevonen on hyvässä kunnossa kyllä nyt.”

Kahdeksanvuotiaan Hunter Dillonin meneminen voittostarteissa on vakuuttanut Antti-Roikon, mutta hän myös huomauttaa, että rima nousee Vermossa tuntuvasti.

”Yllättävän helppoja nämä kaksi viimeistä voittoa ovat olleet, ja toivottavasti hevonen on saanut nyt itsevarmuutta riittävästi, kun keskiviikkona Vermossa porukka kovenee. Sittenhän siellä nähdään, että mihin asti hevonen riittää. Tosi huono lähtöpaikka (7) on, ja hevonenhan jää sieltä ihan muiden armoille.”

Janita Antti-Roiko ei suoranaisesti odota, että Hunter Dillon jatkaisi Vermossa voittojen tiellä, muttei myöskään olisi yllättänyt, mikäli niin käy.

”Rahasijaan ollaan tyytyväisiä sen kanssa, että realiteetit pitää muistaa, vaikka sillä kolme hyvää starttia on alla. Hunter Dillon on hevosena niin mahdoton, etten sen kanssa mistään yllättyisikään. Se on tosi jaksava menemään.”

Janita Antti-Roikolta Vermossa starttaa toinenkin Sherwood Stable Oy:n omistama ruuna, kun kaksi vuotta nuorempi The Story nähdään tositoimissa. Antti-Roiko odotaa The Storyltä lähdössään jopa enemmän kuin Hunter Dillonilta.

”Olin tosi tyytyväinen The Storyn viime starttiin. Hevosella oli takarivin paikka, josta se jäi kauas ja joutui pitkän kirin tekemään ulkoradoilla. Se tuli hyvin maaliin. Vermossa on hyvä lähtöpaikka, ja jos juoksu onnistuu, sillä voi kyllä pärjätä", Antti-Roiko arvelee.

