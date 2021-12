Toto65-ennakko: Alperttolta odotetaan menestystä – ”Kuntokin tuntuu olevan nousussa”

Maanantain Toto65-pelin avaa enintään 25 000 euroa tienanneiden kylmäveristen 2140 metrin ryhmäajo, jossa toisensa kohtaavat kovakuntoiset Alpertto ja Tiitukka. Molemmat ovat ensiaskeleillaan melko ripeitä, joten kaksikko saattaa ottaa yhteen heti ensi metreillä.

Jarmo Leinosen valmentama Alpertto on tehnyt tänä vuonna vakuuttavaa jälkeä. Kauden 23 starttia ovat tuoneet kahdeksan voittoa ja kuusi muuta totosijaa. Vuoteen ainoastaan 1690 euron voittosummalla lähtenyt ori on nostanut voittosummansa yli 22 000 euroon. Tilipussin lihoessa myös vastus on koventunut, mutta Alpertto tuntuu kasvaneen tehtävien mukaan.

”Kyllähän siltä pitää pärjäämistä odottaa”, Leinonen sanoo. ”Onhan siinä muutamia kovia hevosia vastassa, tai oikeastaan kaikkihan ne ovat varteenotettavia menestyjiä. Menestys mielessä sen kanssa pitää lähteä, kun kuntokin tuntuu olevan nousussa.”

”Torstaina kävi hieroja, eikä mitään jumeja ollut, vaikka tapaninpäivän kisassa se törmäsi lähtöautoon ja oli muitakin kommelluksia.”

Alpertto on napsinut ison osan voitoistaan keulapaikalta, mutta se ei ole menestyksen kannalta elinehto.

”Tiitukka on kova lähtemään”, Leinonen tietää. ”En tiedä, pystyykö meidän hevosemme pitämään keuloja. Se tulee muiltakin paikoilta. Jos sillä olisi viimeksi Kuopiossa ollut paikka vaikka toisessa ulkona, se olisi ollut varmaan aika lähellä kärkitaistoa.”

Viime kisoissa Alpertton rattailla on istunut Jani Ruotsalainen, joka tällä kertaa ohjastaa kakkosradalta kiihdyttävää Helmen Humua. Niinpä oriin ohjastajaksi palaa Jarkko Kervinen, joka on ajanut suurimman osan hevosen starteista.

”Alperttolla on ollut vetohuput, mutta Jani ei ole uskaltanut niitä vielä vetää. En tiedä, onko Jarkko ensimmäinen, joka ne vetää.”

Leinosen treenaama ori kääntyy vuodenvaihteessa 9-vuotiaaksi. Se tuli melko varttuneella iällä kilparadoille, sillä avausstartti tapahtui vasta viime vuonna. Valmentajalle ja puoliso Mirva Wickstrandille hevoset ovat harrastus, joten otti aikaa ennen kuin hevonen oli valmis kaviourille. Ori oli myös nuorena takakorkea, minkä vuoksi treenit jäivät vähäiseksi. Alpertto on myös pariskunnan oma kasvatti.

”Se on ollut yhtenä perheenjäsenenä meille. Sitä on tosi nätisti laiteltu. Voi olla myös hyvä, ettei sitä ajettu vielä nuorena, kun sillä on vauhtivarat ollut olemassa koko ajan, niin se olisi saattanut loukkaantua, koska kasvurajat eivät olleet vielä ummessa.”

Alpertto on luonteeltaan ja käytökseltään ihanteellinen kilpahevonen. Ennen lähtöä se ottaa hyvin lunkisti, mutta startin lähestyessä hevonen terävöityy.

”Viimeksikin Kuopiossa oli tammat molemmin puolin, mutta ori ei hirnahtanutkaan.”

Tämän vuoden hieno menestys on osoittanut, että Alpertto pystyy vieläkin nousemaan sarjoissaan, jos vain terveyttä riittää. Myös Leinonen uskoo hevosen valoisaan tulevaisuuteen.

Lieksalaisen pariskunnan tarkoituksena on kantakirjata ori helmikuussa.

”Lieksassa ei ole kauhean montaa kantakirjattua oriita, niin sekin olisi meriitti.”

Oman maineensa lisäksi Alpertto on kasvattanut myös Pielisjärven Hevosystäväinseuran puheenjohtajana ensimmäistä kautta toimivan Leinosen tunnettavuutta.

”Johtokuntakin sanoi, että jo hevonen on tuonut seuralle näkyvyyttä”, Leinonen nauraa.

