Toto65-ennakko: American Hero kausiavauksessaan – ”Matalalla profiililla aloitetaan”

Edellisen kerran marraskuussa kisannut American Hero avaa kautensa avoimessa Isokengässä.

Rata-arvonta oli 7-vuotiaalle kuin märkä rätti kasvoille. Oriille tipahti eturivin uloin lähtöpaikka.

”American Hero sai olla talven terveenä, mutta nyt on paha lähtö, eikä kasiradalta ole mitään mahdollisuuksia. Se on vähän hankala alussa, kun ei voi alussa oikein peruuttaakaan. Siinä voi tulla huono juoksu hevoselle”, Pekka Korpi harmittelee.

Kauden edetessä saavat olla vastustajat American Heron kanssa tarkkana.

”Matalalla profiililla aloitetaan, mutta eiköhän se siitä hiljalleen paranna ja pystyy jatkossa kilpailemaan ketä tahansa vastaan.”

American Heron keskiviikkona käynnistyvä kilpakausi on sen uran viides. Kausi 2021 oli huima, sillä ori voitti silloin Suomen mestaruuden ja Suurmestaruusajon. Viime vuonna se ei pystynyt samanlaisiin urotekoihin, mutta Pekka Korpi ei moiti suojattiaan.

”American Heron viime kausi oli kohtalainen. Odotuksia oli tietysti enemmän, mutta hevosella oli tosi paljon enemmän huonoja lähtöpaikkoja mitä toissa vuonna, jolloin tuli niitä isojakin voittoja. Noissa sarjoissa on aika tärkeää, että mistä paikalta pääsee ajamaan. Hevonen ei sen huonompi ollut kuin edellisvuonnakaan – ei vaan ollut tuuria.”

Korven tallista starttaa Vermossa kolme muutakin ravuria. Carlos Combo ja Citadella Evo sattuivat samaan lähtöön Jaettavassa sarjassa.

Carlos Combolle startti on 4-vuotiskauden ensimmäinen.

”Carlos Combo ei ole kehittynyt sillain kuin olisi toivottu”, Pekka Korpi harmittelee. ”Turussa se teki ihan asiallisen startin, muttei ollut viime kauden aikana lähelläkään ikäluokan parhaita. Toivotaan, että se alkaisi noissa sarjoissa pärjätä, kun ei sillä rahaa ole hirveästi. Odotuksia on, että sillä pitäisi vielä jotain saada. Jonkun startin tarvitsee, että rupeaa saamaan itsestään irti.”

Pekka Korpi odottaa Citadella Evolta enemmän kuin Carlos Combolta. Tamman kausi on alkanut vahvasti, sillä kolme starttia ovat tuoneet kaksi voittoa ja yhden kakkossijan.

”Citadella Evon käytös on jonkun verran parantunut, että vähän rauhallisemmaksi tullut. Se on ollut säännöllisesti liikkeessä ja koitettu nätisti ajella. Ikää ja rutiinia kun tulee, ne voivat vähän asettua. Kiirehän sillä alussa on, mutta viimeksi ainakin pääsi helpolla. Citadella Evon pitäisi mennä aika pitkälle vielä, jos ei takapakkeja tule.”

Pekka Korpi hakee illan aikana menestystä myös Paper In Firen kanssa Tuplaa voittosumma –lähdössä.

”Paper In Fire on pykännyt pikkuisen, muttei mitään suurta muutosta. Viime viikon keskiviikkona se näytti jo vähän parempaa, kun tuli kohtalaisesti maaliin. Vähän siltä puuttuu vauhtia.”