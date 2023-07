Toto65-ennakko: Anne Kankaan tallista tositoimissa pystyvä ruunakaksikko – ”Juoksunkulusta riippuu paljon”

Toto65-pelin huipentava Haastaja- vs. Kultadivisioonakarsinta kerää Kolmivuotispokaalin ja Derby-sarjan tavoin viivalle mielenkiintoisia nimiä.

Ari Vianderin tallista paluukisan suorittava Le Gros Bill kantaa suosikin paineet, mutta laatua lähtöön tuo myös Anne Kankaan kaksikko Stoneisle Ultimate - Quite A Lover.

Stoneisle Ultimate kilpaili vielä viime kaudella Jukka-Pekka Hukkasen tallin väreissä. Kymenlaakso-ajon kakkonen vaihtoi Anne Kankaalle joulukuussa.

”Saimme treenata hevosta talvella hyvin. Se tuntui heti lahjakkaalle ja treenasi hyvin”, Anne Kangas puhuu.

Kivisaaren Oriasema Oy:n kasvattama Stoneisle Ultimate avasi nelivuotiskautensa toukokuussa Porissa. Kisa toi ruunalle nelossijan.

”Hevosen juoksu meni vähän vaikeaksi. Se ei kerinnyt kirimään viimeisestä parista kuin neljänneksi. Se oli siellä ok.”

Team Törömyssyt omistaman Stoneisle Ultimaten kausi jatkui Killerin Eliitti -katsastuksessa, ja tuloksena oli viides sija. Kymi GP-päivänä se pilasi laukkaan, mutta kielletylle askellajille sortuminen ei mennyt ruunan piikkiin.

”Ruuna teki katsastuksessa hyvän ennätyksensä (12,8ake), mutta vastassa oli kovat seuralaiset. Se meni Porista jo vähän eteenpäin. Kouvolassa hevonen olisi kuskin mukaan pärjännyt, mutta sen jaloille ajettiin.”

Stoneisle Ultimate lähtee Vermossa liikkeelle perusmatkalta. Arvonta antoi Tommi Kylliäisen ajokille juoksuradan paikan.

”Luulisin, että hevonen saa siitä ihan hyvän juoksun. Vähän vaikea on sanoa, että miten se pääsee liikkeelle.”

Anne Kangas pitää suojattiaan lahjakkaana tapauksena, mutta henkseleitään hän ei paukuttele.

”Sillä oli koko kolmivuotiskauden ongelmia, kun se painoi sisälle päin. Niitä ongelmia tässä ratkotaan vähän vieläkin.”

Edellä käsitellyn tallikaveri Quite A Lover on tienannut urallaan jo 134 250 euroa. Se on ollut sivussa tositoimista viitisen kuukautta ja kiihdyttää paluukisassaan matkaan 20 metrin takamatkalta.

”Se jäi tauolle suunnitellusti, mutta hevonen liukastui talvella. Jouduimme parantelemaan sen jalkaa, ja se oli pidemmän aikaa kevyemmällä treenillä. Alkukesästä, kun meinattiin alkaa starttailla, iskivät siitepölyongelmat.”

Kuusivuotiaaksi varttunut Quite Easyn poika ei ole treenarinsa mukaan mikään treenihai.

”Quite A Lover on kunnossa, mutta vähän vaikea sanoa, että onko se vielä tukkoinen. Ainakin viime vuonna se tarvitse startteja alle ennen kuin oli iskussa. 18-vauhdilla on ajettu hiitillä läpi, mutta tämä on laiska, että sitä on vaikea saada tikkiin treenaamalla.”

Nurmijärveläisvalmentaja kertoo pitävänsä ruunakaksikkoaan aika tasavahvana Vermon lähtöön.

”Juoksunkulusta riippuu paljon. Quite A Lover on vahva menijä, mutta onko se sitten vielä siinä mallissa missä tulee olemaan? Hevonen on saanut paljon lisää voimaa, mutta onko se vielä tarpeeksi hyvä? Ultimatella on startteja kuitenkin alla jo, joka puoltaa sitä.”