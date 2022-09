Toto65-ennakko: Chase jahtaa menestystä uuden kuskin kanssa – ”Eiköhän Jerellä pysy ohjat kädessä”

Viime keskiviikkona ravattiin poikkeuksellisesti Joensuussa, mutta tällä viikolla Vermo isännöi jälleen Toto65-kierrosta. Jo ennen illan pääpelin kohteita nähdään mielenkiintoinen kisa, kun 2-vuotiaat lupaukset iskevät yhteen Junnustartti-finaalissa.

Nuorien ja lupaavien hevosten lisäksi radalla nähdään myös ohjastajatalentteja, jotka taistelevat pisteistä Salamakypärät-kilpailusarjassa. Maalisuoralle kaartuvan kilpailusarjan osalähtöjä ajetaan keskiviikkona peräti kaksi kappaletta. Tämän viikon jälkeen jäljellä on enää kolme osakilpailua, joista viimeinen ajetaan 12.11. Jyväskylässä.

Salamakypärät astuvat areenalle ensimmäisen kerran keskiviikon kuudennessa lähdössä. Toto65-pelin toinen kohde on 2120 metrin ryhmäajo enintään 10 000 euroa tienanneille lämminverisille.

Kisan suosikki löytyy kuutosradalta. Teemu Jurvasen omistama, kasvattama ja valmentama Chase on voittanut neljä uran yhdeksästä startistaan ja palasi reilut kaksi viikkoa sitten ennätyskunnossa muutaman kuukauden huililta, joten pelaajien luotto 4-vuotiasta oria kohtaan on ymmärrettävää.

”Se tuli vähän yllätyksenä, että se oli Lappeenrannassa heti tauolta niin hyvä. Höyläsi ennätyksestään sekunnin pois”, Jurvanen summaa hienon kirin päätteeksi kakkossijaan tuloksella 15,3ake päättyneen Lappeenrannan startin. ”Ihan normaalilta se on tuntunut sen kisan jälkeen.”

Arto Laaksonen on ohjastanut tähän asti Chasea kaikissa sen uran kilpailuissa, mutta nyt rattailla nähdään uusi kuski, kun Salamakypärät-kilpailusarjan viime vuonna voittanut Jere Hurme pyrkii löytämään orille voiton mahdollistavat ajolinjat. Harri Koivusen tallilla työskentelevä lietolaisohjastaja on tämän vuoden kisassa kakkossijalla ennen keskiviikkoa. Eroa kisaa johtavaan Tino Paldaniin on ainoastaan kolme pistettä, ja kun voittaja saa neljä pistettä toiseksi sijoittunutta enemmän, voi piikkipaikka hyvinkin vaihtua Vermossa.

”En osaa itse sanoa, minkälainen ohjastettava Chase on, kun olen ajanut sillä ainoastaan koelähdön. En kuitenkaan usko, että kuskinvaihdoksella olisi suurta merkitystä. Eiköhän Jerellä pysy ohjat kädessä siinä missä muillakin”, Jurvanen sanoo.