Toto65-ennakko: Cream Candy hakee kolmatta perättäistä tolppaa – ”Lähtöpaikka puoltaa meitä kovasti”

Cream Candy voitti maaliskuussa Turussa ravatun Tammadivisioonakarsinnan suoraan talvitauolta. Seuraavassa lähdössä Vermossa tuli yhtä mallikas lopputulos.

”Tamma oli kauden eka startissaan sellainen kuin odotin, mutta viimeksi vielä parempi kuin ajattelin. Se oli pykännyt aika paljon ekasta startistaan vielä eteenpäin”, Emma Väre myhäilee.

Emma Väre luottaa viime syksyn Villinmiehen Tammakilvan kolmosen tekevän hyvän suorituksen jälleen keskiviikkona. Se starttaa enintään 65 000 euroa tienanneiden ryhmäajoon kakkosradalta.

”Cream Candy on ollut kotona tosi hyväntuntuinen viime startin jälkeen, ettei moittimista ole ollut. Jos se olisi samanlainen kuin viimeksi, pitäisi sen jonkun verran jo muille laittaa hanttiin. Lähtöpaikka puoltaa meitä kovasti. ”

Treenari suunnittelee Minna Terkomaan ja Samuli Harjun kasvattaman Cream Candyn kengitykseen pientä viilausta.

”Ainoa muutos on, että sille tulee kesäkengät ympäriinsä. Muutos on aika marginaalinen, kun siltä on otettu hokit pois edestä viimeisissäkin starteissa. Takana hevosella on pienet hokit ollut. Sillä on pienet nastat takana kesäbalanssissakin.”

Väre kertoo, että Cream Candyllä tähdätään tällä kaudella Tammaderbyyn ja syksymmällä Kasvattajakruunuun. Sillä on tarkoitus kokeilla rahkeita myös avoimissa tammalähdöissä.

Cream Candyä on kauden kilpailuissa helppo seurata, mikäli tamma keksii jatkossakin samanlaisia metkuja kuin vuoden aikaisimmissa starteissaan. Se on heitellyt niissä päätään alaspäin kesken kilvanajon. Tuoreesta tempusta ei valmentajan mukaan ole kyse.

”Se on tehnyt sitä jo varsasta asti. Se, että se on tehnyt sitä lähdöissä, on vähän uusi juttu. Viime startissaan se teki sitä muutaman kerran, mutta taukostartissaan oli jotenkin niin haavemaailmassa. Oltiin vissiin sen mielestä kotioloissa ajelulla. Tamma on sellainen, että kun sen mielestä ei mennä tarpeeksi lujaa, tekee se kaikkea ylimääräistä.”

Cream Candyn tallikaveri Stonecapes Victor nähdään sekin tositoimissa Vermossa. Ruuna osallistuu Uudenmaan Upeimman karsintaan, jotka käydään tänä vuonna vain enintään 10 000 euroa tienanneiden kesken.

Stonecapes Victor on voittanut uransa kuudesta startista peräti neljä. Viimeksi Turussa, kun se palasi tauolta, taipui nelivuotias johtavan rinnalta pahoin.

”Stonecapes Victor ei saanut Turussa pitoa näin jälkikäteen ajateltuna, kun otettiin hokit pois edestä. Se on näköjään tarkka pidosta. Koko matkan ajan tuntui, että se sutii tyhjää ja meni hapoille”, Emma Väre valaisee epäonnistumisen syytä.

Valmentaja on hieman mietteliäs Stonecapes Victorin suhteen, koska viime kilpailu päättyi floppiin. Kotioloissa sen otteissa ei ole ollut moittimista.

”Hevonen on ollut kotona täysin normaali. Se päästiin vaihtamaan kesäkenkään. Toivottavasti se auttaa, kun kesäbalanssi on ollut kotona alla jo ennen starttia. ”

Vihtiläistreenari tiedostaa karsintakisan olevan tasokas, muttei lähde lyötynä matkaan.

”Finaaliin me yritetään ihan tosissaan. Juostenhan siinä täytyy toki mennä, mutta kovasti yritetään, että finaaliin päästään.”