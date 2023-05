Toto65-ennakko: Crepe Matchin vuosi käynnistyy haastajan roolissa – ”Tulevaan kauteen on valmistauduttu huolella”

Punkarin Hevostalli Ky:n ja Maini ja Saku Mikkolan kasvattama Crepe Match käynnisti kilpauransa viime vuonna. Sen kolmivuotiskauteen mahtui seitsemän starttia. Varsan vuosi huipentui nelossijaan Kriterium-finaalissa.

”Hevoselle tuli karsinnassa hieno voitto keulapaikalta ja finaalissa hyvällä kirillä nelossija. Siitä jäi hyvä fiilis, ja olimme kovassa seurueessa mukana rinta kaarella. Ainahan sitä haaveilee vielä paremmasta, mutta tuohon oli oltava tyytyväinen”, valmentaja Harri Koivunen puhelee.

Koivusen mukaan Team Creditin omistama Crepe Match ei pitänyt viime vuonna numeroa itsestään, mutta tauon aikana tilanne on muuttunut.

”Se oli viime vuonna rauhallinen kuin ruuna, mutta tällä hetkellä ei ole epäilystäkään, että kuka on pomo meidän tallissa. Se on peruskiltti hevonen, mutta nyt on tullut orimaisuutta mukaan, joka puuttui vielä viime vuonna kokonaan.”

Crepe Matchin oli tarkoitus esittäytyä raviyleisölle jo alkukeväästä, mutta valmennusolosuhteet sotkivat turkulaistallin suunnitelmia.

”Täällä lumet sulivat ja tulivat uudestaan moneen kertaan talven aikana. Säät eivät olleet meidän puolella ollenkaan täällä Länsi-Suomessa. Sen takia tuli kaikenlaista pientä kiusaa, ja starttiin tulo venyi kuukaudella suunnitellusta.”

Harri Koivunen on varovaisen toiveikas valmennettavansa suhteen kausiavauksen alla.

”Hevosta on treenattu pitkään, ja tulevaan kauteen on valmistauduttu huolella. En osaa sanoa, että onko se tarpeeksi valmis menestymään vielä, mutta usko on kova. Kerran sillä on ajettu karvan alle 20-vauhdilla 2000 metriä.”

Koivunen kertoo, ettei Crepe Matchin kanssa oteta menestymispaineita vielä tässä vaiheessa kautta.

”Ainahan sitä toivoisi, että hevonen olisi heti hyvä. Tärkeintä olisi, että tulisimme kaikki hyvillä mielin kotiin raveista. Sillä ei ole tässä kohtaa niin suurta merkitystä, että onko se ensimmäinen vai kuudes.”

Crepe Mathin kauden päätähtäin on alkusyksystä Vermossa kisattava Suuri Suomalainen Derby.

”Ikäluokka on kova. Corazon Combo, Callela Nelson, Halley Wania ja kumppaneita on mukana, ettei siellä mitään ilmaiseksi saada. Olen aina kuvitellut, että tässä hevosessa voisi olla ainesta. Uskon, että se voisi olla ainakin mukana samassa isossa lähdössä mainittujen kanssa.”