Toto65-ennakko: Erikoiskengityksellä haetaan voittoon vaadittavaa vauhtia – ”Silti en ole varma, riittääkö se parhaimmille”

Maan pääradalla ravataan keskiviikkona Tammaderbyn karsinnat, joissa viisivuotisikäluokan tammahuiput Magical Princess ja An-Dorra havittelevat finaalipaikkaa. Raviyleisölle jo tuttuakin tutumpi kaksikko kilpailee eri karsintalähdöissä, joten kummankin selvä suosikkiasema on taattu. Molemmat myös kilpailivat viimeksi lauantaina, joten niiden nykykunnosta on tuoreet näytöt.

Sen sijaan Toto65-pelin viidentenä kohteena ajettavan kylmäverilähdön avainhevosen yllä leijuu pieni kysymysmerkki. Vuoden kolmella peräkkäisellä voitolla aloittanut Rallin Muisto starttaa enintään 90 000 euroa tienanneiden 2120 metrin ryhmäajoon nelosradalta.

Juha Tammen valmennettavan voittoputki katkesi toissa startissa, kun tälläkin kertaa vastassa oleva Tuuskanen jätti 11-vuotiaan ruunan taakseen. Edellisessä kisassaan Rallin Muisto tuli hylätyksi pitkästä laukasta.

Nyt pahimmaksi vastustajaksi ennakoitu Tuuskanen on arvottu takarivin uloimmalle paikalle, joten ainakin asetelmat ovat Tammen suojatin puolella. Kelit tosin eivät ole, sillä voimistaan tunnetun Rallin Muiston vauhdit eivät ole aivan kesäkeleillä riittäneet. Nyt asiaan haetaan apua kengityksestä.

”Pikkuisen kokeilumielellä lähdetään. Vaikka kausi on ollut pitkä, tuntuu hevonen edelleen hyvältä. Rallin Muisto on saanut lisää vauhtia, ja nyt sillä on italialainen erikoiskenkä, millä pitäisi tulla vauhtia lisää, mutta silti en ole varma, riittääkö se parhaimmille”, valmentaja pyörittelee. ”Talvella lähdettiin voittamaan lähtöjä, mutta nyt lähdetään enemmänkin kokeilemaan.”

Jos keskiviikkona meno on toivotunlaista, jatkuu Rallin Muiston kilpaileminen vielä kolmen startin verran ennen kuin ruuna pääsee laitumelle huilaamaan. Muussa tapauksessa kesäloma koittaa jo keskiviikon jälkeen, sillä juuri vauhdin puutteen vuoksi hevosella on tähdätty syksyn ja talven kisoihin, kun vauhdit eivät ole kovimmillaan.

Rallin Muisto on iästään huolimatta ehtinyt kilpailla vasta 74 kertaa. Tasaisesti se on päässyt starttailemaan vasta viime vuosina, ja kehitys on ollut nousujohteista. Tammi uskoo, että ruuna voi ajan myötä parantaa vielä entisestään.

”11- tai 12-vuotiaana suomenhevonen taitaa olla keskimäärin parhaimmillaan, mutta onhan niitä yksilöitä, kuten esimerkiksi Köppinen, jotka ovat 15-vuotiaana parhaimmillaan. Nämä ovat niin yksilöitä, että ei koskaan parane mennä sanomaan, että tämä hevonen ei tule enää kehittymään”, Tammi sanoo.

”Rallin Muisto on tasaisesti järkevöitynyt ja varmistunut. Tämä erikoiskengitys auttaa, kun tulee lyöntejä vähemmän.”

Ruuna omaa valmentajan mukaan erikoisen luonteen. Kotona sen kanssa on helppo toimia, mutta kilpa-areenoilla homma muuttuu.

”Ravipaikoilla se välillä hermoilee ja käy kuumana. Se on kiltti, mutta kuten hyvällä kilparuunalla kuuluukin, on tälläkin luonnetta.”

Loppuun Tammi huikkaa vielä terveiset pelaajille.

”Kannattaa huomioida peleissä, mutta mielestäni sen ei kuulu olla tällä kertaa suosikki.”