Toto65-ennakko: Furiosa hakee jo kolmatta peräkkäistä voittoaan – ”Luotan aika paljon sen kykyihin”

Lokakuussa Matti Patrosen osaomistukseen ja valmennukseen siirtynyt 6-vuotias tamma ei onnistunut avaamaan voittotiliään uransa 30 ensimmäisessä startissa. Uudet treenimetodit ovat tuottaneet tulosta, sillä kahdessa viime kisassa Furiosa on ollut suorastaan ylivoimainen.

”Treenisysteemeitä on oikeastaan muutettu mahdollisimman paljon. Aikaisemmalta valmentajalta kyselin, mitä he ovat tehneet. Siellä on esimerkiksi tasaiset maastot, mutta meillä on pystytty ajamaan kevyitä vetoja ylämäkeen. Myös ruokailua ja startteihin valmistautumista on muutettu”, Patronen kertoo.

”Sillä tavalla olemme yrittäneet saada hevoseen virtaa.”

Ja uutta virtaa näyttääkin löytyneen. Viime keskiviikkona Furiosa eteni heti kiihdytyksessä keulapaikalla ja hallitsi kisaa varmasti maaliin saakka. Tälläkin kertaa lähtöpaikka on hyvä, sillä tamma kiihdyttää kilpasiskoja vastaan ajettavassa 2120 metrin ryhmäajossa nelosradalta. Patrosta kuitenkin mietityttää ainoastaan viikon starttiväli.

”Hyvältä se on tuntunut. Hevonen on syönyt hyvin ja vaikuttaa virkeältä. Keskiviikkona sitten nähdään, miten sille sopii tällainen starttiväli. Viimeksi olin huolissani, että onko liian pitkä väli, kun oli neljä viikkoa edellisestä startista. Se ei ainakaan haitannut.”

Viime aikojen hienot esitykset ovat nostaneet taustajoukkojen odotuksia, mutta voitonvarmana Patronen ei lähde kisaan, sillä vastustakin riittää.

”Pakkohan sitä on vähän vartoa. Siinä on kuitenkin monta tolppakonetta vastassa. Jos se on samanlainen kuin viimeksi, silloin ilman muuta ollaan kärkitaistossa.”

Patronen kehuu etenkin Furiosan ravivarmuutta ja kaarrejuoksua. Valmentaja näkee tammassa potentaalia myös tulevaisuutta ajatellen.

”Se myös lähtee lujaa ja lopettaa lujaa. Jos se pysyy terveenä, ei ennätykset varmastikaan tuossa ole. Luotan aika paljon sen kykyihin. Totta kai sarjat ja vastus kovenevat koko ajan.”

Luonteeltaan Furiosa on sellainen, että sen kanssa on mukava ja helppo touhuta.

”Se on mukava kumppani tehdä töitä, siinä ei ole mitään moitteen sijaa.”

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.