Toto65-ennakko: Global Winner debytoi Matias Salon treenistä

Vermossa ravataan tällä viikolla kahdesti, kun keskiviikkona maan päärata toimii tuttuun tapaan Toto65-kierroksen näyttämönä, ja lauantaina luvassa on 75-ravit.

Keskiviikkona mielenkiinto kohdistuu illan kahdeksantena lähtönä ajettavaan Toto65-pelin viidenteen kohteeseen ja siinä ykkösradalta starttaavaan Global Winneriin, joka kilpailee ensimmäistä kertaa Suomessa.

Aiemmin ruuna on kilpaillut Ruotsissa Timo Nurmoksen valmennuksessa, mutta viime vuoden lopulla se ostettiin Suomeen, ja valmentajaksi vaihtui Matias Salo.

”Joulukuusta asti hevonen on ollut tallissa. Sillä on alla hyviä esityksiä Ruotsin puolelta, ja treenit ovat menneet mukavasti sen kanssa. Nyt on tarkoitus vaan käynnistellä peliä ja hankkia kokemusta, että minkälainen hevonen on starttitilanteessa”, Salo kertoo.

Kun treenarilta utelee, mistä hän erityisesti hevosessa pitää, tipahtaa vastaus kuin apteekin hyllyltä. Hevosen luonne ja käytös ovat tehneet valmentajaan vaikutuksen.

”Se on äärimmäisen miellyttävä hevonen. Hyvä ajaa, ja toimii joka tilanteessa. Se on sen paras piirre.”

Global Winner keräsi Ruotsin puolella neljästä viime startistaan kaksi voittoa ja kaksi muuta totosijaa. Koko urallaan se on kilpaillut vasta 40 kertaa, vaikka ikää on jo 8 vuotta. Voittoja sillä on kasassa kaikkiaan 11, ja voittosumma on kivunnut liki 100 000 euroon. Ennätyksensä 10,9aly Global Winner juoksi viime lokakuussa.

Vaikka Salo odottaa hevoselta menestystä jatkossa, ei hän lupaa sitä vielä ensimmäiseen starttiin. Vastustakin nimittäin piisaa, sillä 2120 metrin ryhmäajona ajettavan kisan suosikki on viitosradalta starttaava, kolmen täysosuman voittoputkessa ravaava Credit To Love.

”Lähtöpaikka on ihan hyvä. Global Winner on epätodennäköinen keulahevonen, mutta ykkösradalta saa kivan startin aloitella. Mutta kun ennakkoa tehdään, ei hevonen varmaan pärjää”, Salo nauraa.

”Tarkoitus on, että jatkossa pärjäisimme näissä lähdöissä. Sillä ajatuksella me sen hankimme. Pakko hevoseen on tässä kohtaa uskoa”, Salo sanoo.

”Voi olla, että vähäisessä starttimäärässä on kyse sekä Nurmoksen tarkasta kilpailuttamisesta että myös pienistä jarruista uran aikana. Tarkkaan en tiedä hevosen historiaa. Mutta voisi ajatella niin, että kun startteja ei ole tuon enempää, uraa voisi olla jonkin verran jäljellä, vaikka ikää on jo tuon verran.”

Varusteiden valmentaja kuvailee olevan mahdollisimman yksinkertaiset.

”Tiedän, että se on juossut paljon jenkkikärryistä kilpaa, mutta en tiedä, juokseeko se niillä vielä tätä ensimmäistä kisaa. Jatkossa varmastikin tulee juoksemaan.”