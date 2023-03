Toto65-ennakko: Global Withdrawl avaa kautensa – ”Yhden kerran ajettiin aika laillakin reipasta”

Global Withdrawl jäi marraskuussa talvitauolle voitettuaan ensin Mikkelissä 75-lähdön.

”Hevonen on saanut olla talven terveenä”, Matias Salo aloittaa suojatistaan. ”Sitä on päästy valmentamaan suunnitellusti. Alkutalvi otettiin vähän rauhallisempi ja kiihdytelty talven mittaan. Viimeinen viikko on ollut olosuhteiden puolesta tosi hankala. Tuli sulan maan päälle lunta jonkin verran, eikä näitä lumisateita olisi tarvittu. Toivoisi, että kevät tulisi kerralla ja kunnolla.”

Matias Salo kertoo Global Withdrawlista mielenkiintoista hiittitietoa.

”Sillä on ajettu pari kertaa radalla. Yhden kerran ajettiin aika laillakin reipasta Vermon ravipäivänä. Sanotaanko, ettei siellä kukaan tainnut sinä päivänä kovempaa ajaa.”

Global Withdrawl on Vermon avoimessa Isokengässä suursuosikki. Salo ei paukuttele henkseleitään kuitenkaan.

”Sillä on lähdetty kauteen aina sillä mielellä, että lähdetään ajamaan virettä ylöspäin – ja niin tehdään tälläkin kaudella. Tavoite olisi, että meillä olisi toukokuussa hyvävireinen hevonen. Luulen, että se tekee ok-suorituksen. Mitään kanuunajuoksua se ei tee, mutta asiallisen esityksen uskon tekevän.”

Global Withdrawlin kevätkauden päätähtäin on selvillä, sillä ruuna on kutsuttu 7. päivä toukokuuta ravattavaan Finlandia-ajoon. Salo on hyvillään aikaisesta kutsusta.

”Ei tarvitse todistaa ensimmäisissä lähdöissä mitään. Voi tehdä valmennukselliset- ja mahdolliset huoltotoimenpiteet sen mukaan. Valmentajan työtä helpottaa, kun voi suunnitella, että missä ajaa ja milloin.”

Global Withdrawlin kisakalenteria ennen Finlandia-ajoa ei ole lyöty lukkoon.

”Lähtöjä on nyt normaalia vähemmän keväällä tarjolla. Talvi, kun tuntuu jatkuvan aika pitkälle, täytyy asioissa mennä kelin mukaan eteenpäin. Huonoilla radoilla ei haluta missään tapauksessa ajaa kilpaa.”

Isokengässä starttaa Salon tallista toinenkin osallistuja, kun Jason's Camden juoksee kauden kolmannen kisansa. Kauden aikaisemmat startit ovat tuoneet kaksi viitossijaa.

”Hevosen fyysiseen vireeseen olen tyytyväinen. Sijoitukset eivät ole olleet kaksisia, mutta olen ollut tyytyväinen minkä näköisenä ja tuntuisena se on ylittänyt maalilinjan. Hevonen on näyttänyt, että se voi kirkastaa sijoituksiaan voimakkaasti ihan lähitulevaisuudessa.”

Vielä keskiviikkona Jason's Camden on yllättäjäosastoa, sillä se lähtee matkaan radalta 11.

”Kuten tiedetään, ei Vermossa ole helppoa ajaa takarivistä 12 hevosen lähdössä. Voi tulla mutkia matkaan.”

Loveyou Hangover on iittiläistallin illan kolmas kilpailija. Kahdeksanvuotias on startannut kahdesti pitkän paussin jälkeen.

”Hevosella oli terveysmurheita, ja starttiin tulo venyi suunniteltua pidemmäksi”, Salo valaisee. ”Sillä joutuu ajamaan virettä ylös starttien myötä, kun on tosi pitkä tauko takana. Eka kisa oli kovavauhtinen, ja pikkuisen se kangistui. Hevonen paransi jonkin verran toiseen starttiinsa. Siinä se tuli ihan hyvällä sykkeellä maaliin.”

Matias Salo ei odota Loveyou Hangoverin yltävän Vermossa urotekoihin.

”Hevosella on sopiva nousuvire päällä. Lähtöpaikka on tälle hankala, eikä se ole omimmillaan volttilähdössä. Voltin kakkoselta on jonkinlainen epäonnistumisriski. Takamatkalle tuli ilmoittautumisen loppuvaiheilla tosi kovia hevosia, ja kun meillä ei huippuvire ole päällä, ei odotella kuin rahasijaa. Edelleen nousujohteinen esitys olisi tärkeintä.”