Toto65-ennakko: Grainfield Aiden nähdään tositoimissa pitkästä aikaa – ”Prepareta ei tulla ajamaan”

Karvan yli 365 000 euroa ansainneen Grainfield Aidenin talvikausi päättyi – kuten viime vuonnakin – loukkaantumiseen tammikuussa.

”Siinä tuli pitkä tauko, mutta hevonen on saanut kovaa treeniä jo pidemmän aikaa. Viime maanantaina se sai aika rajun treenin jarrukärryistä”, valmentaja-osaomistaja Hannu Korpi puhuu.

Korpi kertoo, ettei ”Pirkkalan panssarivaunun” taukokisan estradiksi valikoitunut maamme päärata sattumalta.

”Grainfield Aiden on raskastekoinen hevonen, ja sillä mennään Vermoon, että siellä rata on hyvä. Päästään ajamaan kilpaa turvallisella pohjalla. Toivotaan, että hevonen on terve vielä startin jälkeenkin.”

Marjo-Kristiina Niemisen ja Fire-tallin omistama Grainfield Aiden osallistuu Vermossa Voimaliigaan, jossa kurvaillaan kilpaa reilun kolmen kierroksen verran.

”Aika odottavaisin mielin lähden kisaan. En usko, että se tässä viimeinen on, mutten usko sen voittavankaan – en yllättyisikään voitosta. Prepareta ei tulla ajamaan, vaan kilpaa lasketaan. Hienoa on jo, kun hevonen on tässä tilanteessa, että ollaan starttiin tulossa.”

Hierro Bokon uroteot ovat pitäneet Hannu Korven otsikoissa kuluvana kesänä, vaikka tallin – ainakin toistaiseksi – eniten tienannut ravuri Grainfield Aiden on ollut tauolla.

”Toivon sydämestäni, että Aiden kestää kilpailemista ja että joku päivä päästään olemaan Hierro Bokon kanssa kaksi ensimmäistä maalissa. Olen pitänyt Grainfield Aidenia Suomen parhaana hevosena. Hierro on ottanut sen paikan ainakin väliaikaisesti, mutta katsotaan, että miten käy jatkossa.”

Korpi tähtää Tiia Tuhkanen-Kailan ja Hannu Kailan kasvattaman Grainfield Aidenin kanssa Suomen mestaruuteen.

”Tämä on Atupemiä vastaavaa hommaa, että mennään startti kerralla – toivotaan parasta ja pelätään pahinta. Viime vuonna oltiin Suomen mestaruudessa Atupemin kanssa maalikamerassa, ja toivotaan tulojärjestyksen olevan tänä vuonna toisinpäin.”

”Pirkkalan palomieheltä” kilpailee Vermossa myös Albino Iceman. Urallaan laukka-askeliin kiintynyt ruuna debytoi Korvelta kesäkuussa. 6-vuotiaan kohtaloksi koitui hylkäys pitkästä laukasta.

”Albino Icemanista kuvittelin ennen viime starttia, että se pärjäisi vähän. Se painoi sisälle päin ja laukkasi. Hevonen on treeneissä hyväntuntuinen, että ravatessaan se pystyy varmaan jonkin verran pärjäämään.”