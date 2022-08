Toto65-ennakko: Haastaja palaa vetreänä tositoimiin – ”Siihen ei voi vedota, jos ei pärjätä”

Kai Kumannon omistukseen sekä valmennukseen Ruotsin Kriterium-huutokaupasta yksivuotiaana siirtynyt Cala Bona haastaa keskiviikkona Toto65-päätöksessä Tapio Perttusen valmentaman Stop The Pressin, joka tulee olemaan iso suosikki. Cala Bona avasi uransa tämän vuoden huhtikuussa ja on voittanut puolet kuudesta startistaan. Viime kilpailussa kesäkuun alussa sijoitus oli kuitenkin vasta kahdeksas.

”Sillä oli keuhkoputken tulehdus. Tähystettiin hevonen heti startin jälkeen, ja se oli täynnä räkää, eikä meinannut millään palautua. Cala Bona sai olla sitten viikon ajamatta, minkä jälkeen ajettiin jarrukärryillä kävelyä. Vielä sen perään treenattiin samalla kuukausi, kun on oma hevonen, niin ei ole mikään hätä”, Kumanto sanoo hymyssä suin.

Nelivuotias Cala Bala on ollut hänen mieleensä heti alusta asti, mutta viime vuosi ei mennyt millään lailla suunnitelmien kukaan.

”Sitä vaivasi koko vuoden luuliika, joka jäähdytettiinkin kolmeen kertaan. Kolmas kerta toden sanoi, ja sitten se rupesi rauhoittumaan. Sen jälkeen pystyi treenaamaan muutakin kuin kävelyä. Tämän vuoden hyvät startit eivät ole olleet yllätyksiä, sillä Cala Bona on aina ollut hyväntuntuinen hevonen.”

Keskiviikon starttia hän odottaa mielenkiinnolla. Lähtörata on ryhmäajossa yhdeksän ja ohjastajana jatkaa Olli Koivunen.

”Voittoa en ajattele, mutta hyvää sijoitusta viiden sakkiin. Lähtö on kova, (Tapio) Perttusen valmentama (Timo) Nurmoksen hevonen (Stop The Press) on tosi lahjakas”, Kumanto sanoo. ”Mielenkiinnolla lähden starttiin. Kaksi ratahiittiä Cala Bonalla on ajettu tässä välillä, eikä sen tukkoinenkaan pitäisi olla. Siihen ei voi vedota, jos ei pärjätä.”

