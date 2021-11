Toto65-ennakko: Haasteet siirtyneet kurvijuoksusta loppusuoralle – ”Kunnon pitäisi olla ihan hyvä”

Keskiviikon ravinäyttämönä toimii jälleen Vermo ja illan pääpelinä Toto65. Huomionarvoista on, että tasoitusajona ajettava lämminveristen Tammatähti on jätetty 65-kohteiden ulkopuolelle, vaikka lähtölistalta löytyy Ice Winen ja Willow Priden kaltaisia huippunimiä.

Yksi kierroksen avainhevosista on Ville Mäkelän valmentama Talisman Avenger. Se starttaa illan viidennessä lähdössä kolmosradalta. Toto65-pelin toisena kohteena toimiva kisa on 2120 metrin tasoitusajo enintään 9900 euroa tienanneille lämminverisille.

Talisman Avenger starttasi viimeksi 9.11. Teivossa. Sen jälkeen ruuna sai hengähtää, sillä se sai kahden kisan välissä vain kaksi välipäivää.

”Hevosta hoidettiin ja hierottiin Teivon startin jälkeen. Siinä osui vähän napakka rata, niin Talisman Avenger meni tavallista enemmän nelitahtiseksi lopussa”, Mäkelä sanoo. ”Kunnon pitäisi kuitenkin olla ihan hyvä. Ihan ok fiiliksillä tullaan.”

Valmentaja ei ole keskiviikon vastustajiin perehtynyt tarkasti, eikä ole siksi asettanut varsinaista sijoitustavoitetta. Kolmosrata kuitenkin sopii valmentajan mukaan hevoselle hyvin, mikä nostaa odotuksia.

”Se lähtee lujaa, joten todennäköisesti se saa hyvän juoksun. Se auttaa aina, jos vain paikka osuu kohdilleen. Talisman Avenger on myös jaksava hevonen.”

6-vuotiaalla ruunalla on vasta 18 starttia takana. Kaksi ensimmäistä kilpailukautta tuotti ainoastaan neljä starttia kumpanakin vuotena, mutta tänä vuonna Talisman Avenger on päässyt näyttämään osaamistaan. 10 starttia on tuonut kaksi voittoa ja kolme muuta totosijaa. Voittosumma on kasvanut reiluun 7000 euroon.

”Sillä on ollut haasteita kurvijuoksussa, mutta se on selvästi parantunut. Viime aikoina kaikkein haasteellisimmilta on tuntunut loppusuora. Sitä joutuu säännöllisesti hoitamaan, että ravi pysyy hyvänä. Nuorempana riitti myös terveyshuolia.”

Tulevaan starttiin ei tehdä varustemuutoksia, mutta kengitys menee uusiksi. Mäkelä sanoo Talisman Avengerin olevan tarkka balanssistaan, mutta uskoo sen osalta kaiken olevan hyvin keskiviikkona.

”Tuntuisi, että se on kotioloissa ravannut ihan hyvin hokit jalassakin.”

Mäkelä kuvailee hevosen olevan luonteeltaan peruskiltti, mutta ajaessa hieman erikoinen.

”Kaikki toimenpiteet sujuvat kotona hyvin, mutta ajaessa se on hieman menollaan. Se ei tykkää, jos sitä ottaa kiinni. Varsana se oli todella haasteellinen ajaa, mutta se on viisastunut todella paljon vuosien saatossa. Se on kuitenkin kiltti käsitellä ja hoitaa.”

Erikoinen piirre on myös se, että Talisman Avenger ei suostu lainkaan virtsaamaan sisätiloissa, minkä takia hevonen asuukin pihatossa.

”Raveissakin se täytyy käyttää nurmikolla tai jossain reunassa, ei voi laittaa karsinaan”, Mäkelä nauraa.

