Toto65-ennakko: Hietasen tallin 5-vuotiaat ison rahan jahdissa

”Tuplaa voitto summa –sarja sattui meidän hevosille sopivasti, ja laitoimme sitten muihinkin sarjoihin samalla hevosia, kun oli sopivia lähtöjä niille”, Hannu Hietanen perustelee pitkää kilpailumatkaansa.

Hietanen kuluttaa auton penkkiä noin 800 kilometrin matkan ajan Laihialta Vermoon ja takaisin matkatessaan.

”Lähes koko päivän reissu se on. Nyt ravit alkavat onneksi normaalin aikaan. Silloin, kun joskus ajoin siellä enemmän kilpaa, alkoivat ravit illalla puoli seitsemältä. Se oli pian puoli yksitoista kello, kun laittoi viimeiset hevoset kuorma-autoon. Joskus piti Parkanossa hetken nukkua, ja sitten jatkaa matkaa. Aamutuimaan oli kotona.”

Hietanen muistelee takavuosien hektistä kilpailuaikaansa. Niihin aikoihin hänen alkuviikkonsa olivat viikosta toiseen raastavia.

”Yksi yö ei niin haittaa, jos jää vähemmälle unelle. Ennen saattoivat viikot olla sitä, että ensin oli maanantaina ollut Oulussa kilpailemassa, tiistaina Teivossa ja keskiviikkona Vermossa. Kaikista, kun oli yöllä tullut kotiin, oli tilanne vähän eri.”

Merkittävä ykköspalkinto tarjolla

Hietanen tuo enintään 4000 euroa rahaa radoilta ravanneiden kylmäveristen kisaan kaksi 5-vuotiasta. Tallipäällikkö hyppää Tuplaa voittosumma –lähdössä Ulvin Elviksen kyytiin. Se kilpaili edellisen kerran viime viikolla Seinäjoella ja sijoittui toiseksi ennätystuloksellaan 33,5/2100.

”Ulvin Elvis oli Seinäjoella aivan asiallinen. Se sai mennä ensimmäisen kierroksen sopivasti, mutta toinen kierros oli tiiviimpää tahtia. Yksi oli parempi hevonen, mutta aivan asiallinen tämäkin. Pikkutauko oli takana, eikä kotona ole parhaat kelit ollut, kun on ollut muuttuvia olosuhteita koko ajan. Odotan, että hevonen parantaa jonkin verran tähän.”

Ulvin Elvis saa voilokkiinsa kuutosnumeron.

”Hevonen on ensimmäistä kertaa auton takana. Voltista se on tosi hyväkin lähtemään. Autolähtöä ei ole harjoiteltu, mutta pitää autolähtöharjoitus varmaan ottaa. Se on kohtuullisen ravivarma tapaus, eikä lähetystavan pitäisi kaikista suurin murhe olla.”

Ulvin Elviksen uran kuusi kisaa ovat tuoneet sille jo kolme voittoa. Hietanen ei pullistele suojattinsa kanssa.

”Ulvin Elvis ottaa herkästi vauhtia, mutta on siinä totta kai vielä töitä sen kanssa vielä. Se on aivan asiallinen pikkuinen ruuna.”

Kasiradalle joutunut Sälähdys on Hietasen tallin toinen valttikortti 4000 euron ykköspalkinnon jahtiin. Se voitti edelliskilpailunsa Oulussa tammikuun 23. päivä, mutta sen jälkeen tamma jäi kertaalleen pois.

”Sälähdys jäi Jyväskylästä pois, koska se oli pari päivää ennen sitä Oulussa kilpailemassa ja vähän rähjääntyi reissussa”, Hietanen valaisee.

Santtu Raitala hyppää viisi kertaa startanneen ja vain kerran kaksarista erehtyneen tamman rattaille.

”Hevonen on tehnyt hyviä juoksuja alku-urallaan ja ollut ravivarman oloinen. Se on parantanut otteitaan joka kerta. Sälähdys on iso hevonen, jolla on isot liikkeet. Nämä kaksi ovat aivan päinvastaisia hevosia. Tälläkään ei ryhmäajoa ole opeteltu, mutta tämäkin on järkevänoloinen, eikä lähetystavan pitäisi tuoda ongelmia, mutta toki eka kerta on aina eka kerta.”

Hannu Hietanen pitää kaksikkoaan etukäteen tasavahvana ja arvelee, että juoksunkulut ratkaisevat niiden välisen maaliintulojärjestyksen.

Ravien alkupään lähdöissä laihialaistallin väreissä kisaavat Aamos Huikea, Välkkeen Valtikka ja Ewe's Birthday.

”Aamos Huikean takia ei Vermoon lähdetty, ja se on vähän matkakaverina. Välkkeen Valtikka laukkaili 3-vuotiaana. Se on mennyt nyt jollain lailla paremmin ja on aikuistunut. Jos Valtikka ravia menee, siitä on tässä kohtaa isommat odotukset. Ewe's Birthdaylla on alla pikkutauko, ja vaikea sanoa, että onkohan se nyt aivan sellainen kuin tuossa aikaisemmin oli. Voi olla, ettei se ole nyt aivan sillä tasolla kuin aikaisemmin”, Hietanen arveli.