Toto65-ennakko: Huippulupaus metsästää edelleen avausvoittoa

Varsalupaus Blackbeardin takaa löytyy Tapio Lehtoranta, joka on hevosen kasvattaja, omistaja sekä valmentaja. Ori teki häneen vaikutuksen vauhtivaroillaan jo pienenä varsana, ja selkeä askel kehityksessä tapahtui viime syksynä.

”Sain sen puhuttua Pekalle (Korvelle) pariksi kuukaudeksi rataopetukseen Vermoon. Siellä se meni aika paljon eteenpäin kahdessa kuukaudessa, ja sieltä käsin ajettiin myös koelähtö”, Lehtoranta kertoo.

Hän jatkoi hevosen kanssa siitä ja treenasi talven sekä kävi muutaman kerran hiitillä ennen kisadebyyttiä, joka koitti Turussa huhtikuussa. Se ja sitä seuraava kisa ovat ainoita, joissa Blackbeard on ollut mitalien ulkopuolella. Kakkossijoja on peräti viisi kappaletta, joista nyt alla kolme peräkkäistä.

”Aina on ollut aika kova vastus, enkä ole hakenut mitään niin sanotusti helpompia lähtöjä, vaan on menty isojen poikien mukaan. Se on kehittynyt siinä matkalla”, Lehtoranta miettii.

Viimeksi edelle jäi niukasti vain muuan Corazon Combo, joka on hävinnyt uransa 15:stä kilpailustaan vain yhden.

”Oli aika lähellä ja uskon, että se voitto tulee vielä.”

Siihen on hyvä mahdollisuus keskiviikkona, jolloin Blackbeard starttaa Toto65-kierroksen viidentenä kohteena ajettavassa Oulu Express -karsinnassa. Noin kuukauden takaisen viime kilpailun jälkeen kaikki ei ole mennyt täydellisesti.

”Hevonen oli vähän räkäinen 1,5 viikkoa sitten, mutta ei ollut kuumetta. Vähän kevyemmällä se on tuossa ollut. Justiin (maanantaiaamupäivä) tulin lenkiltä, ja mielestäni kaikki näyttää ihan hyvältä. Kovia hevosia on keskiviikonkin lähdössä, ei siellä mitään ilmaiseksi tule", Lehtoranta muistuttaa.

Blackbeard starttaa sisäradalta, joten oriin lähtönopeus luonnollisesti kiinnostaa.

"Se on mennyt eteenpäin, mutta en uskalla sanoa, pystyykö pitämään keuloja. Se riippuu myös Moilasen Akun (Arin) taktiikasta, että miten haluaa yrittää. Nopeutta Blackbeardilla tarvittaessa on, mutta miten sitä halutaan sitten käyttää."

