Toto65-ennakko: Huippuvireisen Beben tiheä starttailu mietityttää valmentajaa

Keskiviikon Toto65-kierros ratkaistaan tällä kertaa Forssassa, sillä Vermossa ravataan lauantaina.

Yksi suurista suosikeista Pilvenmäellä on viime viikonloppuna Lahdessa onnistunut Bebe. 7-vuotias tamma on juossut jo neljä täysosumaa kaudella, eikä viime lauantain voittotulos jäänyt kuin kolme kymmenystä hevosen ennätyksestä.

Illan viidentenä lähtönä ajettava Toto65-pelin toinen kohde on enintään 25 000 euroa tienanneiden kylmäveristen tasoitusajo. Tammat saavat 20 metriä hyvitystä, joten Bebe starttaa 20 metrin pakilta.

”Ihan positiivisin miettein olen. Viime starttihan oli tosi hyvä, mutta vähän arveluttaa, kun sillä on aika harvakseltaan ajettu kilpaa ja nyt tulee kaksi starttia nopealla välillä. Olen kerran aiemminkin ajanut näin lyhyellä starttivälillä, ainakin silloin meni hyvin”, Jouni Vaittinen sanoo.

Bebe on sijoittunut kauden 16 startissaan kymmenen kertaa kolmen parhaan joukkoon. Vaittinen odottaa valmennettavaltaan hyvää panosta tälläkin kertaa.

”Odotan, että se tekee hyvän suorituksen. Jos se tasollaan pysyy, niin mieluummin se on kärkipäässä.”

Tamman rattailla jatkaa Olli Koivunen, joka on ohjastanut Beben kaksi viimeistä ykkössijaa. Vaittinen ei ota taktisiin kuvioihin kantaa, vaan jättää ne turkulaiskuskin pohdittavaksi. Varustemuutoksia ei ole luvassa.

”Onhan se tietysti vähän hankalaa, kun pitäisi parijonossa pysytellä, mutta pussiinkaan ei saisi jäädä. Olli tuntee hevosen heikkoudet ja vahvuudet hyvin, joten jätetään taktiikka hänen harteillensa.”

Ratojen ulkopuolella Bebe ei ole kaikkein helpoin tamma. Vaittinen kuvailee sitä puolihankalaksi.

”Se on läheisriippuvainen. Sitä ei voi jättää yksin tarhaan tai karsinaan. Raveissakin sillä on seuraponi mukana. Kun kaikki pihan hevoset ovat näkyvissä, se on rauhassa. Koko hevoshomma pyörii sen ehdoilla. Kun sen laittaa valjaisiin, se muuttuu. Bebe on hyvä ajella ja toimii hyvin.”

7 vuotta on suomenhevoselle vielä nuori ikä. Tällä kaudella jo yli 18 000 euroa tienannut Bebe onkin mielenkiintoinen nimi myös tulevaisuutta ajatellen. Vaittinen ei kuitenkaan tavoittele kuuta taivaalta.

”Toivon, että se pysyisi terveenä. Eteenpäin mennään, mutta ei minulla sellaisia hypetyksiä ole, että ykköstasolle olisi pakko päästä. Kyllähän sillä on hyvät vauhdit.”

