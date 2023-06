Toto65-ennakko: Jokaisessa startissaan menestynyt tamma tekee paluuta – ”Se teki yllättävän hyvän juoksun”

Yllätysten arkkitehtina tunnetulla Laaksosella on valmennuslistallaan neljä muuta ravuria.

”Nelivuotinen välähdykseläinen (Älynvälähdys) on vielä keskentekoinen. Sillä on hyvä vauhti, mutta se tuntuu vielä kasvavankin. 3-vuotias lämpöinen (You Know Me) meni marraskuussa kokeessa 1.24. Sen pitäisi tulla kohta starttiin."

"Sitten on 2-vuotias (Double Or Nothing) samasta emästä (Kanyoni), mutta Mavens Waysta. Se on niin isokokoinen, että on varmaan vasta nelivuotiaana startissa. Sitten on yksi liisinkiläinen tamma (Villan Amalie). Sillä on ajettu muutamia lähtöjä, ja se on väläytellyt parempaa menoa. Sille tehtiin lihashuoltoa, ja silläkin pitäisi aloittaa kilpaileminen kohta.”