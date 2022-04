Toto65-ennakko: Joker Of Steel debytoi Suomessa

Vermossa ravataan tuttuun tapaan keskiviikon Toto65-kierros. Urheilulliselta kantilta katsottuna illan mielenkiintoisinta antia on huippulahjakkaan Tetrick Wanian kauden avausstartti illan kuudentena lähtönä ajettavassa Kolmivuotistähdessä. Riina Rekilän valmentama 3-vuotias ori kohtaa ikäluokan toisen huippunimen, kun Pekka Korven treenaama Corazon Combo pyrkii jatkamaan uraansa tappioitta.

Illan seitsemäntenä lähtönä ajetaan enintään 48 000 euroa tienanneiden lämminveristen 1620 metrin kisa. Lähtöön tuo rutkasti mielenkiintoa Kimmo Aholan treenistä debytoiva Joker Of Steel 13,0ake. Aiemmin Ruotsissa kilpaillut 6-vuotias ruuna siirtyi saarijärveläisvalmentajan talliin helmikuussa.

Vaikka Joker Of Steelillä tuntuisi olevan kykyjä, epäilyttää valmentajaa sen iskukyky keskiviikon kisassa.

”Se on iso ja muutenkin kiva hevonen, mutta treenien perusteella se ei tunnu niin hyvältä kuin taulu kertoo”, Ahola sanoo. ”Se tuntuu hieman keskeneräiseltä, mutta ajattelin, että ajetaan tämä startti, kun minulla on Vermossa toinenkin valmennettava. Katsotaan, miten se suorittaa startissa.”

Joker Of Steelin uran statistiikka kertoo potentiaalista. Ruuna on 26 yrittämällä onnistunut voittamaan peräti 11 kertaa. Uran tähänastiset kilpailut ovat kerryttäneet hevosen voittosummaa reilulla 37 000 eurolla.

”Se on tosi mielenkiintoinen hevonen, kun se on mennyt niin hyvin, mutta ei tunnu kotona niin hyvältä. Jos sen saa paranemaan, sehän voi olla vaikka kuinka hyvä. Se ei kuitenkaan tunnu vielä valmiilta. Joker Of Steel on isoon kokoonsa nähden vielä aika voimaton.”

Toto65-pelin päätöskohteessa starttaavasta Hopeusteponalegosta Aholalla on positiivisemmat mietteet. 5-vuotias ruuna kilpailee ensimmäistä kertaa kolmen kierroksen matkalla, mutta valmentaja uskoo hevosen suorittavan pitkänkin matkan moitteettomasti.

”Se tuntuu siltä, että voisi mennä pitkän matkan hyvin. Siitä on vähän odotuksia, mutta lähtöhän on tosi kova, joten voittaminen on vaikeaa, mutta hyvään sijoitukseen uskon. Sille on osunut viime aikoina vaikeita juoksuja, niin noissa lähdöissä on silloin tosi vaikeaa pärjätä.”

Hopeusteponalegolle ei tehdä varustevirityksiä, mutta Joker Of Steeliltä riisutaan kaikki kengät.

”Joker Of Steel on mennyt aiemmin paljon ilman kenkiä. Nyt sillä on vielä hokkikengät alla, niin helpommalla selviää, kun ottaa kengät pois. Luultavasti laitan myös jenkkikärryt perään.”

Omat kysymysmerkkinsä kaksikon vireeseen tuo hieman puolitiehen jääneet viimeistelyt. Ahola noituu huonoja kelejä, jotka ovat pakottaneet muuttamaan treenisuunnitelmia.

”Tosi haasteellisia kelejä on ollut viime viikkoina, ei aiempina vuosina ole ollut lainkaan näin hankalaa. En ole pystynyt ajamaan ihan sillä tavalla kuin olisin halunnut.”

