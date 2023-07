Toto65-ennakko: Kahdeksas peräkkäinen voitto hakusessa – "Vastus on kovempi kuin aiemmin"

Toto65-pelin neljäntenä kohteena juostaan Eri-Aaronin patsaskilpailu. 2120 metrin ryhmäajona juostava lähtö on rajattu 4-7-vuotiaille 27,8 ja tätä hitaamman ennätyksen juosseille suomenhevosille. Kilpailun voittaja saa vuosittain jaettavan Eri-Aaronin pronssisen rintareliefin sekä kiinnityksen 10 vuoden välein luovutettavaan pronssiseen Eri-Aaronin pienoispatsaaseen. Kilpailua on ajettu vuodesta 2005.

Tänä vuonna lähtö on kerännyt 12 mielenkiintoista suomenhevosta viivalle. Suosikkina matkaan lähtee ykkösradalta starttaava Jokirannan Lahja, joka paineli viime keskiviikkona Vermossa keulasta vakuuttavasti voittajaksi tuloksella 26,7a/2120 metriä. Hevonen oli kuitenkin jo ilmoitettu tämän keskiviikon lähtöön ja näin ollen saa osallistua kilpailuun. Arto Laaksoselle jäi valmennettavansa suorituksesta kaksijakoiset tunnelmat, sillä vaikka tulos ja sijoitus oli hyvä, niin hevosen käytös jäi ihmetyttämään häntä.

”Olihan se ensimmäisellä tuhannella liian innokas, joten ei startti ollut paras mahdollinen. En halunnut kuitenkaan kinnata sitä liikaa”, Laaksonen kertoo.

”Se oli silloin tallialueellakin jotenkin epänormaali. Vaikea sanoa mistä tuo johtui, mutta keskiviikon jälkeen hevosella on ollut kaikki normaalisti”, hän jatkaa.

Laaksonen kertoo pitkään miettineensä Jokirannan Lahjan ilmoittamista Eri-Aaronin patsaskilpailuun. Häntä ei kuitenkaan epäilytä riittääkö hevonen lähdössä.

”Starttiväli olisi mielestäni saanut olla pidempi, mutta ajetaan nyt tässä ja katsotaan kuinka meidän käy. Vastus on kovempi kuin aiemmin, mutta mikäli se jatkaa samanlaista menoa uskon sen riittävän tässäkin pitkälle”, hän toteaa.

Viime startissaan Jokirannan Lahja näytti osaavansa tarpeen tullen lähteä auton takaa kovaa liikkeelle. Se on juossut lähes kaikki starttinsa keulassa ja sama taktiikka lienee edessä nytkin. Tosin Laaksosta välillä myös houkuttaisi tarjota hevoselle selkäjuoksua.

”Useamman kerran olisin halunnut ajaa selästä, mutta sopivia selkiä ei vain ole tahtonut olla”, hän kertoo.

Keskiviikkona seitsemänvuotias ruuna metsästää jo kahdeksatta peräkkäistä voittoaan. Laaksonen on ollut tosi tyytyväinen hevosen kehitykseen, sillä ruuna on ottanut starteissaan kehitysaskeleita suurin harppauksin. Kotona sen olemuksesta on kuitenkin vaikea ottaa selvää.

”Tämä on käytökseltään hieno hevonen, mutta ei siitä kotona treenissä ota sen isommin selvää. Jatkoon suhtaudutaan jalat maassa ja edetään startti kerrallaan. Hevonen saa itse näyttää kuinka korkealle pystyy”, Laaksonen juttelee.

Jokirannan Lahjan omistaa Jaana Metsä-Heikkilä, joka on myös hevosen kasvattaja. Alkuun ruuna valmentautui Jouni Varamäen tallissa, josta siirtyi Laaksoselle syksyllä 2021. Hevonen oli kärsinyt pitkään ongelmista ja Laaksosella menikin hetki päästäkseen ongelmista jyvälle.

”Jouni oli vähän nostanut sen kohdalla kädet pystyyn, että joku muu saa halutessaan kokeilla tämän kanssa. Omistaja tätä sitten minulle tarjosi ja päätettiin yrittää keksittäisiinkö me ratkaisuja sen ongelmin. Hetken aikaa siinä meni, mutta sitten kun keksittiin mikä hevosta vaivaa alkoi asioita tapahtumaan nopeasti”, Laaksonen valottaa hevosen historiasta.