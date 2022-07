Toto65-ennakko: Kasvattajakruunun sankari on aikataulussa – ”Hienosäätöjä koitetaan saada kohdilleen”

Tanja Goman-Niemisen valmentama MAS For You aloitti kautensa Seinäjoki Race -viikonloppuna kolmossijalla ja jatkoi Finlandia-viikonloppuna nelossijalla. Sitten tuli kuukauden starttiväli ja seuraavassa kilpailussa kesäkuun alkupuoliskolla tuloksena oli hylkäys pitkästä laukasta.

"Hevonen oli alkukaudesta ihan ok, mutta vähän vino, ja sen kanssa on taisteltu. Vaikka se Vermossa juoksi hirmu kovan ajan (13,0ake), niin ei se silti hyvä ollut silloin”, Goman-Nieminen kertoo.

Puolitoista viikkoa sitten Porissa alkoi taas olla tuttua lentoa Martan eli MAS For Youn otteissa, kun se kiri viidennestä parista ulkoa Isabel B.R.:n ja Gal Gadot Racingin jälkeen kolmanneksi.

”Se oli tosi hyvä. Tuntuu, että olisimme saaneet palaset loksahtelemaan vähän paremmin paikoilleen. Martta on saanut sen letkeyden takaisin, mikä sillä on ollut. Tosi paljon on lihashuoltoa alla, sitä on paljon hierottu, mutta ei piikitetty”, Goman-Nieminen kertoo.

Jukka Torvisen ajama MAS For You starttaa tulevana keskiviikkona Toto65-pelin neljäntenä kohteena ajettavan 4-vuotiaiden lämminveritammojen Kasvattajakruunun alkuerässä yhtenä suosikeista.

”Lähtö on kova. Martalla on jo välieräpaikka, ja Jyväskylään sitä lähdetään Pixie Dustille hakemaan, mutta taitaa olla aika kovaa keittoa sille. Martalle taas on pakko saada startteja, kun siellä on Derbyä ja Villinmiehen Tammakilpailua tulossa. Niihin ei voi ihan kotitreeneistä mennä”, Goman-Nieminen muistuttaa kauden viidennen kilpailun alla.

"Mielestäni Martta on niin hyvä kuin tällä hetkellä voi olla. Tietysti toivon, että startit tuovat vielä viimeisen terävyyden. Otetaan nyt polvisuojat pois. Viime kilpailun ohjastaneen Hannun (Torvinen) mielestä hevonen tarvitsisi sen sentin lisää tilaa, mitä ne polvisuojat vievät siitä. Hienosäätöjä koitetaan saada näissä kisoissa kohdilleen. Startin se aina vaatii, sillä ei hiittejä ruveta ajamaan semmoisia kyytejä, että siinä koitettaisiin, mikä toimii parhaiten.

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.