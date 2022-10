Toto65-ennakko: Kauden avausvoittoon mahdollisuus haastavasta paikasta huolimatta

Keskiviikkona ravataan jälleen Vermossa. Illan Toto65-peli koostuu toisena kohteena ajettavaa enintään 25 000 euroa tienanneiden kylmäveristen kisaa lukuun ottamatta yksinomaan lämminveristen jaettavan sarjan lähdöistä. Sarjaan on voinut ilmoittaa 10 000–100 000 euroa tienanneen hevosen. Mukaan ilmoitetut hevoset on jaettu omiin lähtöihinsä voittosumman mukaan.

Toto65-peli käynnistyy tuttuun tapaan illan neljännestä lähdöstä, joka on yksi viidestä jaetun sarjan lähdöstä. Kisan suosikki löytyy kasikaistalta ja tulee Ville Mäkelän tallista. Urjalalaisvalmentajan treenaama Mr Stahl on kolunnut kovia ikäluokkakisoja, mutta nyt vastus on selvästi sopivampi, joten kauden kahdeksalla yrittämällään kuudesti kolmen parhaan joukkoon selvinneellä orilla on hyvä sauma napata kauden avausvoitto.

”Lähtöpaikka on synkkä, mutta kyllähän täytyy ihan kohtalaista menestystä odotella, koska Mr Stahl on juossut tosi kovia lähtöjä ja nyt vastassa on erilainen porukka. Toivottavasti juoksu onnistuisi, niin kauden avausvoitto olisi ainakin toiveissa. Hevonen on tehnyt hyviä juoksuja, eikä viime esityksissä ole ollut moitittavaa”, Mäkelä kommentoi suojattinsa mahdollisuuksia.

Syksyn tiedetään olevan hankalaa aikaa talleille, kun hevosia sairastelee paljon. Kolmanneksi derbykarsinnassa sijoittuneen ja näin ollen niukasti finaalista pudonneen Mr Stahlin kohdalla räkätauti iski jo syyskuun alussa, kun orin olisi pitänyt startata suosikkina Derbyn lohdutuslähtönä toimivaan Ragnar Moringin muistoajoon.

Kuukauden mittaisen paussin jälkeen Mr Stahl on sijoittunut kolmanneksi ja neljänneksi.

”Onhan meillä tietysti varsoja tullut talliin, joten jokunen hevonen on ollut kipeänäkin, mutta Mr Stahlissa ei ole merkkejä sairastumisesta.”

Muutoksia ei ole viime aikoina tapahtunut millään muullakaan osa-alueella. Kahta lukuun ottamatta kaikki Mr Stahlin uran startit ohjastanut Esa Holopainen hyppää keskiviikkonakin orin perään laitettavien jenkkikärryjen kyytiin, eikä muihinkaan varusteisiin tehdä muutoksia.

Ainut muutos on se, että Mr Stahl tuntuu valmentajan mukaan muistaneen viime aikoina olevansakin ori.

”Meillä ei ole muita aikuisia oreja tallissa, niin hänestä on tullut kukko tunkiolle. Se on aika äänekäs. Raveissakin joutuu vähän miettimään, että missä sen valjastaa. Saa väliseiniä peitellä, että saa omaa rauhaa. Muuten on meteliä ja murahtelua ilmassa”, Mäkelä kuvailee.

Mr Stahl on osoittanut kuuluvansa ainakin lähelle Suomessa vuonna 2018 syntyneiden ikäluokan kärkeä. Tänä vuonna voittosumma on kasvanut yli 15 000 eurolla, vaikka epäonneakin on ollut matkassa. Ei siis ihme, että Mäkelä povaa orille valoisaa tulevaisuutta.

”Se on tosi rutinoimaton. Sillähän on tosi vähän startteja verrattuna viimeaikaisiin vastustajiin”, valmentaja huomauttaa. ”Se on kuitenkin mennyt 12-ajan täydellä matkalla, joten kyllähän sillä kykyjä on tosi paljon. Lisäksi ennätysjuoksu taisi olla vasta uran 10. startti. Jos se terveenä pysyy, niin eiköhän siitä vielä jonain päivänä tule ykkössarjalainen.”

