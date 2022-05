Toto65-ennakko: Kevyesti kulkeva Rallan Ruhtinas hakee jo kuudetta peräkkäistä voittoaan – ”Monet ovat sanoneet, että se on kuin lämminverinen”

Illan pääpelin toisena kohteena toimii enintään 10 000 euroa tienanneiden kylmäveristen 2100 metrin ryhmäajo. Kisassa on mukana kaksi kovalla voittoprosentilla kilpailevaa hevosta, jotka todennäköisesti ratkaisevat voiton kohtalon.

Eturivistä kiihdyttävä Wuuga aloitti kilpailemisen vasta viime vuonna. Tämän vuoden 9-vuotias ruuna aloitti kolmella peräkkäisellä voitolla, mutta kahdessa viime kisassa laukka on vesittänyt menestyshaaveet.

Ysikaistalta matkaan lähtevän Rallan Ruhtinaan vireestä ei sen sijaan ole minkäänlaista epäilystä, sillä Kari Lehtosen valmennettava lähtee keskiviikon kisaan viiden voiton putkessa. Takarivin lähtöpaikka voi mietityttää pelaajia, sillä ruuna on napsinut kaikki viimeisimmät täysosumansa keulapaikalta. Valmentaja ei kuitenkaan ole tästä lainkaan huolissaan.

”Se on ihan hyvä, että saa ajaa välillä takaakin. Rallan Ruhtinas menee selästäkin hyvin”, Lehtonen vakuuttaa.

”Hevonen on ollut nyt varmantuntuinen, eikä ole tarvinnut pelätä laukkaa. Hyviä hevosia on vastassa, kun sarjat ovat nousseet, mutta kyllä sen pitäisi olla aika lähellä kärkeä. Maanantain ajossa hevonen oli hyväntuntuinen.”

5-vuotias Rallan Ruhtinas on ehtinyt startata yhdeksän kertaa, mutta voittoja sillä on kasassa jo kuusi. Viime kisassa syntyi ruunan uusi ennätysaika 27,9ke, joten ei ihme, että Lehtonen on luottavainen. Toiveikas hän on myös hevosen tulevaisuuden suhteen.

”Syksyä ja Derbyä kohti mennään. Se on vielä hyvin sisällä sarjoissaan, joten ajellaan näitä vielä toistaiseksi. Seinäjoella olisi ollut Varsakunkku-karsinta, mutta jätimme sen väliin. Voi olla, että seuraavaan karsintaan mennään. Rallan Ruhtinas on mennyt koko ajan treenien myötä eteenpäin, mutta vielä pitäisi kehittyä.”

Lehtonen kehaisee etenkin ruunan vauhtivaroja. Kehityskohteet sen sijaan löytyvät vielä tässä vaiheessa kestävyyspuolelta.

”Se on sujuvaravinen ja tosi kevyt hevonen. Monet ovat lämmittelyssä sanoneet, että se on kuin lämminverinen. Se on yleensä hyvä merkki suomenhevoselle. Siksi se varmaan voi kehittyä aika paljonkin, kun se ei ole raskas hevonen.”

Rallan Ruhtinaan luonteestakaan Lehtonen ei löydä moitittavaa, vaikka hevonen onkin ajoittain melko vilkas.

”On se jo iän myötä rauhoittunut. Pitkissä kuljetuksissa se saisi vielä rauhoittua. Muuten se on hienokäytöksinen ja helppo ajettava.”

Lehtosen valmennettavista Porissa starttaa myös Jimpeto Joy. Se on tämän vuoden kahdeksassa startissaan ollut viidesti kolmen parhaan joukossa, mutta voittotili on vielä avaamatta. Keskiviikkona vastassa on muun muassa vakuuttavaa jälkeä tehnyt Knocking Match, joten tehtävä on jälleen vaikea. Eikä kasirata ainakaan nosta valmentajan odotuksia.

”Sieltä on tosi vaikea saada hyvää juoksua. Se ei ole niin nopea, että pääisisi tuolta paikalta hyviin asemiin", Lehtonen tietää.

"Jos se olisi kolmen tai neljän joukossa, niin olisi tosi hyvä. Se on hyvässä kunnossa, joten jos vauhdinjako antaa mahdollisuuden tulla takaa, kyllä se sieltä varmasti nousee.”

