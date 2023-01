Toto65-ennakko: Kirkastuvatko kärkisijat voitoksi? – ”Ei tunnu ihan niin makealta kuin pitäisi”

Keskiviikon kisaan Julmin lähtee viikon starttivälillä, kun se sijoittui viime keskiviikkona Vermossa Elanin voittamassa lähdössä kolmanneksi. Nyt vastassa ei ole Elanin seitsemän tolpan kaltaisessa voittoputkessa liitelevää hevosta, joten Julmin voi hyvin napata ensimmäisen voittonsa tämän vuoden puolella.

Kysymysmerkkejäkin on ilmassa valmentaja Esa Heikkisen mukaan.

”Tuollainen lyhyempi starttiväli varmasti sopii sille, mutta hevonen on vähän yskähdellyt. Se tietysti vähän arveluttaa, mutta otimme hevoselta veriarvot, eikä niissä ainakaan näkynyt mitään”, Heikkinen kertoo.

”Jotenkin on sellainen tunne, että Julmin ei tunnu ihan niin makealta kuin pitäisi. Tietysti hevonen on aika kevyesti laiteltu, koska vammahistoria on sellainen kuin on. Olen ollut ihan tyytyväinen, vaikka se ei ole voittanut, sillä se on kuitenkin ottanut hyviä sijoituksia. Viimeisiä virityksiä ei ole vielä viitsitty tehdä.”

Eikä suuria virityksiä tehdä tälläkään kertaa.

”Hieman kevyempää kengitystä saatan kokeilla, mutta tuskin sillä ratkaisevaa eroa on.”