Toto65-ennakko: Korven Combot Kolmivuotispokaalissa – ”Janne meinaa ajaa jenkkikärryillä”

Vermon keskiviikkoraveissa huomio kiinnittyy etenkin illan kahdeksantena lähtönä ajettavaan Kolmivuotispokaaliin. Toto65-pelin viidentenä kohteena toimivassa 2120 metrin ryhmäajossa kohtaava ainoastaan yhden startin tähänastisella urallaan kokenut Corazon Combo ja sille useamman niukan tappion kärsinyt Luciano Bryne.

Vaikka haastajaa ei sovi aliarvioida, ei suosikista silti ole epäselvyyttä. Pekka Korven valmentaman Corazon Combon 12 täysosuman mittainen voittoputki katkesi viimeksi Ruotsissa, mutta ori saa suorituksestaan kiitettävän arvosanan. Se taisteli kovassa E3-finaalissa toiselta ilman vetoapua toiseksi. Keskiviikkonakin mukana oleva tallikaveri Cupido Combo säesti nelossijallaan.

Kolmivuotispokaalissa Corazon Combo starttaa kakkosradalta. Tällä kertaa rattaille ei hyppää kaikki oriin startit ajanut Pekka Korpi. Hänen sijastaan kuskina nähdään tallipäällikön pikkuveli Ilkka Korpi, jolta löytyy hurja määrä kokemusta, mutta viime vuosina voittotehtailu on hiipunut selvästi hänen huippuvuosistaan. Nuoremman Korven voittosarake on vielä tämän vuoden osalta vielä nollilla, mutta keskiviikkona vuoden avausosumaan on oiva mahdollisuus.

”Corazon Combo tuntuu palautuneen ihan ok. Se on ollut tosi pirteä, syönyt ja juonut hyvin. Muutenkin se on ollut ihan normaali. Reissun jälkeen annettiin olla vähän aikaa helpommalla, mutta olen mä sitä nyt taas ajanut. Hevosen pitäisi olla ihan ok”, Pekka Korpi raportoi.

Kolmivuotispokaalin voittaja kuittaa 10 000 euron ensipalkinnon. Tällaisen hevosen kanssa kaikki muu kuin voitto lienee pettymys?

”Se on vähän joka lähdössä sama tilanne”, Korpi nauraa.

Vermon startin jälkeen Corazon Combo tähtää jälleen Ruotsiin, minkä jälkeen katseen käännetään kohti syyskuun loppupuolella kilpailtavia Kriterium-karsintoja.

”Ruotsissa on lyhyen matkan E3-karsinnat. Jos hevonen on terve, sinne mennään seuraavaksi.”

Tallikaveri Cupido Combolla on haastavampi tehtävä, sillä se sai Kolmivuotispokaaliin huonoimman mahdollisen paikan. Se starttaa radalta 11 Suur-Hollola-ajon Run For Royaltyn kanssa voittaneen Janne Korven ohjastamana.

”Se on ollut ihan hyvä, mutta uskon sillä olevan vielä varaa kehittyä, kun sillä ei ole hirveän montaa starttia. Se parantaa, kun saa yhden talven treenata. Janne meinaa ajaa jenkkikärryillä, mutta muille hevosille ei tule varustemuutoksia.”

Korven kolmas keskiviikkona starttaava hevonen on Strong Caviar, joka on viime aikoina kilpaillut pääasiassa Ruotsissa. Se starttaa tuttuun tyyliin kolmen kierroksen matkana ajettavassa Teräsmiesliigassa, joka on illan seitsemäs lähtö ja Toto65-pelin neljäs kohde.

”Se ei ole ehkä vielä ihan parhaimmillaan, eikä sopivia sarjojakaan ollut, mutta kokeillaan tästä aloitella. Hirveän korkealla ei ole odotukset vielä tähän starttiin.”

