Toto65-ennakko: Kotiradasta etua huonosti matkustavalle Ferrari Borkille

Vermossa vietetään kiireistä viikkoa. Maan pääradalla ravataan muutaman päivän sisään peräti kolmet ravit, kun perinteisten keskiviikkoravien lisäksi kaviouralla mitellään paremmuudesta perjantaina ja lauantaina. Vermon viikon viimeisissä raveissa ratkeaa, mikä hevonen vie nimiinsä legendaarisen Derbyn ja sen myötä 120 000 euron ykköspalkinnon. Lisäksi lauantain ohjelmassa on Suomen mestaruus, joka kerää kotimaan lämminverihuiput kohtaamaan toisensa.

Keskiviikon Toto65-pelin käynnistää enintään 29 000 euroa tienanneiden lämminveristen 2620 metrin ryhmäajo. Kisan suosikki on ykkösradalta starttaava Ferrari Bork, joka väsyi pahoin viimeksi Teivossa toisesta ulkoa. Valmentaja Rea Leppälällä on selitys ruunan vaisuun esitykseen kolmen hienosti sujuneen startin jälkeen.

”Hevonen ei todellakaan ole niin huono. Sillä on matkustamisen kanssa ongelmia. Nyt sattui olemaan huono matkustuspäivä”, aiemmin Tom Erikssonilla ja sitä ennen 2000-luvun alussa Turun seudulla viiden vuoden ajan Sari Tammisen tallilla työskennellyt Leppälä avaa syitä viime kerran pettymykseen.

Keskiviikkona kaksikko matkustaa Nurmijärveltä kotiradalleen, mutta se ei Leppälän mukaan välttämättä tarkoita sitä, että samaa ongelmaa ei olisi.

”Se on onnistunut tekemään saman tempun näinkin lyhyellä reissulla. Se on sellaista paniikissa ryskäämistä, että se tuppaa startissa menemään jumiin, kun se on tavallaan yhden startin vetänyt jo autossa.”

Muuten kaikki pitäisi olla kunnossa. Valmentaja raportoi viime syksynä Tanskasta Suomeen ostetun hevosen viime viikkojen sujuneen normaalisti.

”Vähän hoideltiin ruunaa tässä välissä. Se on sen jälkeen tuntunut ihan asialliselta.”

Toissa startissaan Lahdessa Ferrari Bork kiihtyi hyvin ja puolusti ykkösradalta keulapaikan. Leppälä ei lähde arvioimaan, riittääkö hänen suojattinsa nopeus tällä kertaa johtopaikan pitämiseen, mutta valmentaja uskoo ruunan yltävän onnistuneella juoksulla kolmen joukkoon.

Ferrari Bork on tähän saakka kilpaillut Suomessa aina kengät jalassa, mutta keskiviikkona ruunan on tarkoitus ravata avojaloin.

”Täyttä varmuutta ei ole, onko Tanskassa ajettu ilman kenkiä”, Leppälä huomauttaa.

Hevonen kulkeutui Tanskasta Suomeen Tapani Raunion avustuksella. Nykyään ruunan omistavan Talli Onnenpekan taakse kätkeytyy Leppälän avopuoliso yhdessä ystävänsä kanssa.

Tanskassa Ferrari Bork ylsi jopa Derbyn loppukilpailuun, joka oli hevosen toiseksi viimeinen startti ennen Suomeen siirtymistä. Potentiaalia siis tuntuisi olevan vielä isompiinkin tehtäviin.

”Viime talvi oli niin rikkonainen, että jos nyt saataisiin talvella treenata jokunen kuukausi rauhassa, se voi tuosta vielä petrata", Leppälä uskoo.

"Tanskassa sitä ajettiin tosi nätisti. Derbyn jälkeen paikalliset lehdet kirjoittivat, että se olisi voinut olla onnistuneella juoksulla kolmas. Se jäi kuitenkin pussiin."

Ferrari Borkin meno on kilparatojen ulkopuolellakin melko vauhdikasta. Ruuna ei kauan jaksaisi odotella, sillä tylsyys iskee nopeasti.

”Silloin se keksii virikettä. Jos joku tarvitsee jonkun sorttista kaivinkoneyrittäjää, voin vuokrata tämän. Kuoppaa syntyy nimittäin”, Leppälä nauraa.

