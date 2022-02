Toto65-ennakko: Kriteriumvoittaja jatkaa vahvassa vireessä – ”En tiedä, mistä ihmisille on harhaluuloja tullut”

Maanantain Toto65-kierroksen avauskohteen suosikki on Callela Leonard, joka oli viime kilpailussaan Oulun lauantairaveissa Minto’s Don Juanin ja Farzad Bokon jälkeen hyvä kolmas. Starttiväliä ehtii kertyä yhdeksän päivää, ja perjantain viimeistelyt povaavat hyvien otteiden jatkuvan.

”Kaikki on niin kuin ennenkin, hyvällä mallilla”, valmentaja Petteri Joki raportoi.

Vuonna 2016 Markku Niemisen väreistä kriteriumin voittanut Callela Leonard on ollut viidessä viime kilpailussaan kerran jokaisella mitalisijalla. Voitto toissa kilpailussa oli iso yllätys. Silloin 9-vuotias ruuna tuli räväkällä loppukirillään ohi megasuosikki Selmer I.H.sta.

”Callela Leonard on jo pitkään ollut vireessä, mutta viimeiseen kurviin on tullut laukkoja. Eli tiedossa on ollut tiedossa, että se pärjää heti, kun ravaa. Viime aikoina balanssia on vähän muutettu ja terveystilanne on parempi, minkä takia viimeisiin startteihin ei laukkoja ole tullut”, Joki sanoo.

Hän hyppää tällä kertaa itse valmennettavansa kyytiin. Vastus on sopiva ja lähtöpaikkakin sisäradalla mieluisa.

”Voitto mielessä tietenkin lähdetään matkaan. Hevonen lähtee lujaa. En tiedä, mistä ihmisille on harhaluuloja tullut, ettei se keulasta mene. Kyllä se siitäkin menee. Pari kertaa hevonen vaan ei ole ollut kunnossa, kun siitä on ajettu. Callela Leonard on voittanut johtavan rinnalta ja keulasta”, Joki muistuttaa.

Hän tuo valmennustallistaan viivalle myös Peppe Rocin, joka starttaa Toto65-pelin kolmannessa kohteessa.

”Se tulee paussilta, eikä ole pitkään aikaan suorittanut tasollaan”, Joki alustaa. ”Hyvin hevonen on treenannut ja kaikki pitäisi olla hyvin, mutta niin on ollut tähänkin asti. Lähtöpaikka (1) on hyvä. Se lähtee kovaa ja saa tuosta hyvän reissun. Jos Peppe Roc samalla tavalla polkee kuin treeneissä, se pystyy toton tuntumassa heti olemaan. Voitto olisi kyllä yllätys.”

