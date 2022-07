Toto65-ennakko: Kujanpään Jyräyksen toiveena lämmin keli ja paikka Suurmestaruudessa

Keskiviikon Toto65-kierros ravataan tuttuun tapaan Vermossa. Tällä viikolla etukäteen mielenkiintoisimmat matsit käydään suomenhevosten kesken. Palkinnoltaan merkittävin kisa on viisivuotiaille rajattu Twastjernan muistoajo, jonka voittaja kuittaa 10 000 euron ykköspalkinnon. Suurin suosikki kymppitonnin nappaajaksi on Seppo Suurosen valmentama kriteriumvoittaja V.G. Voitto.

Vanhempien suomenhevosten kohdalla mielenkiintoa tuo lähestyvät Kuninkuusravit. Kesän suurin ravijuhla järjestetään heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Forssassa. Tälle vuodelle uudistettu valintasysteemi pohjaa kauden aikana kerättyihin pisteisiin, joita on tarjolla keskiviikon Isokengässäkin. 2120 metrin kisa ajetaan illan seitsemäntenä lähtönä ja se toimii myös Toto65-pelin viidentenä kohteena. Viivalla on seitsemän hevosta, joista moni pyrkii mukaan Pilvenmäen kuninkuuskisaan.

Yksi sellainen on Heikki Pyykön valmentama Kujanpään Jyräys. 14-vuotias ori teki loistosuorituksen viime startissaan, eikä mikään viittaa treenarin mukaan siihen, että hevonen ei pystyisi toistamaan temppuaan tälläkin kertaa.

”Ihan hyvältä hevonen on tuntunut viime startin jälkeenkin. En osaa pelätä, että se olisi huonompikaan. Pirteältä se on kotona tuntunut”, Pyykkö raportoi.

Viimeksi Kouvolassa Kujanpään Jyräys otti tiukasti yhteen lopulta leikin kesken jättäneen Kartierin kanssa. Tälläkin kertaa tuttu kiistakumppani on mukana samassa kisassa. Kartier starttaa ykkösradalta, kun taas Kujanpään Jyräys kiihdyttää kuutoskaistalta. Molemmat ovat ensimetreillä nopeita, mutta Pyykkö jättää valmennettavansa ajolinjat Ari Moilasen mietittäväksi.

”Tehköön hän ratkaisut”, Pyykkö kuittaa ja jatkaa, että vaikka Kujanpään Jyräyksen viikon toinen kisa on edessä jo sunnuntaina, ei hevosta tarvitse erityisemmin säästellä siihen starttiin. ”Kujanpään Jyräys on sellainen lunki poika, että ei se treenaa itseään läkähdyksiin. Muutenkin treenaamme kevyesti. Jos se on kaksi kertaa viikossa valjaissa, se on jo hyvin.”

Kuskin ja vireen lisäksi myös varusteet säilyvät näillä näkymin samoina. Balanssiinkaan ei tehdä viilauksia, vaikka Pyykkö myötää Kujanpään Jyräyksen hyötyvän kengättömyydestä.

Valmentaja on suunnitellut suojattinsa kilpailuohjelman niin, että tämän viikon kahden kisan jälkeen katseet käännetään vajaan kahden viikon päästä juostavaan Mikkelin Suurmestaruuteen, johon Pyykkö toivoo oriin pääsevän mukaan. Myös Forssan Kuninkuusravit kuuluvat suunnitelmiin.

”Meillä on vielä maili juoksematta tältä vuodelta. Jos kuninkuuskisaan haluaa mukaan, pitäisi ajan olla sellainen, että pääsisi eturivistä lähtemään.”

Alla on kolmen viikon starttiväli, mutta Pyykkö ei usko sen vaikuttavan Kujanpään Jyräyksen suoritukseen.

”Olihan se Jyväskylässäkin saman mittaiselta tauolta hyvä”, valmentaja muistuttaa. ”Lämmin keli sopisi tälle. Se on aina ollut parempi, kun kelit ovat lämmenneet. Nyt se on ollut jopa yllättävän hyvä viileämmilläkin keleillä.”

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.