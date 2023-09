Toto65-ennakko: Kultajyvä löytyi? – ”Sanoisin, että nyt se alkaa olla mieluinen”

Fango Jett siirtyi Etta Pakkaselle heinäkuussa. 6-vuotias avasi kilparupeamansa Lahdessa ja sijoittui yhdeksänneksi.

”Hevosella ajettiin ihan prepare, koska sillä oli käytännössä pelkkiä laukkoja ja huonoja esityksiä alla pitkältä ajalta. Siitä jäi heti hyvä maku”, Pakkanen kertoo.

Fango Jett kilpaili toissa viikolla Jokimaalla ja otti vankalla esityksellä kirivoiton.

”Olin tosi tyytyväinen hevoseen. Lahteenkin lähdimme sillä ajatuksella, että ajetaan varman päälle ravia. Juoksu luonasi siten, että se voitti lähdön ihan varmasti.”

Team Fangon Taikaa omistama ruuna on jättänyt perisyntinsä laukat pois viime starteissaan.

”Hannu (Torvinen) ei ole ainakaan puhunut, että olisi epävarmuutta ollut. Hevosella on ollut ilmeisesti aikaisemmin ongelmana kuumana käyminen. Se on ollut tosi rauhallinen, eikä ole ollut mitään sellaisia juttuja, että osaisimme laukkaa enää pelätä. On se toki niin paljon laukkaillut, ettei se voi olla täysin pois kuvioista. ”

Fango Jettin viime treeniotteet ovat ilahduttaneet treenaria.

”Fango Jett tuntuu kotona hyvälle. Lahteen kun kyseltiin vihjeitä, sanoin, ettei vielä. Sanoisin, että nyt se alkaa olla mieluinen. Koko ajan on ollut hyvä maku hevosesta.”

Fango Jett kilpailee enintään 26 000 euroa tienanneiden ryhmäajossa, joka kilpaillaan 2620 metrin matkalla. Ruuna lähtee matkaan viitosradalta, ja Pakkasen näkemyksen mukaan alkuun ei parane panostaa tasokkaassa kisassa.

”Keskipitkä matka käy sille hyvin. Se on siitä hyvä matka, että voi passailla alun rauhassa. Mukana on tällä kertaa enemmän hyviä hevosia kuin aikaisemmin, että vastuskin kovenee.”

Pakkanen kertoo tykästyneensä Fango Jettiin kuin salaman iskusta.

”Fango Jett on aivan huippu. Olin aika lailla heti aivan myyty. Se on mukava hevonen, joka tuntui ajossa heti hyvälle.”

Toto65-rivin ulkopuolella kilpailtavassa Kohti divisioonia -lähdössä ylöjärveläistallista tositoimiin tulee Jugi Gagarin. Sen avauskisa meni valmentajan ajaessa ikään kuin hiitin ajoksi, kun valjakko myöhästyi lähdöstä.

”Juri Gagarin antoi minulle pikku kyydit, kun laukkasi kilpailusuuntaan käännyttäessä”, Pakkanen nauraa. ”Matkan aikana se oli tosi varmantuntuinen. Lähtötohina on sen kanssa varmastikin se kriittinen kohta.”

Yhdeksää hevosta valmentava Pakkanen arvelee keskipitkän matkan olevan Juri Gagarinille eduksi.

”Se on ilmeisesti aika tasavauhtinen tapaus. Siitä on sanottukin, ettei se mene alle 15-vauhtia. En ole alle sen päässytkään, enkä nähnyt hevosen menevänkään. Sitä viittätoista se mennä jumputtaa, muttei ole kauhean nopea.”