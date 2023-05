Toto65-ennakko: Kultaleijonan ori koki ihmeparantumisen – ”Vastoin kaikkia odotuksia”

Imperator voitti viime keväänä suurkilpailu Kuopio Stakesin mahtiesityksellä, mutta loukkaantui sen jälkeen vakavasti.

Orille tehtiin viime kesänä äärimmäisen vaativa leikkausoperaatio.

”Imperator on ilmeisesti ainoa hevonen Suomessa, jolle tuollaista operaatiota on edes yritetty”, hevosen nykyinen valmentaja Emma Väre tietää.

”Se ei ollut perus kavioluun murtuma, kun yläosasta oli palanen irti. Se ruuvattiin kiinni, ja ruuvi poistettiin vielä myöhemmin. Se oli tosi monimutkainen homma. Houtun Jukka oli ainoa, joka suostui edes yrittämään operaatiota. Operaatio onnistui niin hyvin kuin mahdollista.”

Imperatorin toipuminen ei sujunut aluksi siihen malliin, että sen uran jatkuminen olisi näyttänyt millään tapaa todennäköiselle. Jalallaan konkanneen orin elämän piti päättyä viime vuoden lopulla. Siksi Lehterä siirsi orinsa Vihtiin.

”Hevosesta loukkaantumisen jälkeen otetut röntgenkuvat olivat jo sellaiset, että se sai periaatteessa lopetustuomion. Tero (Lehterä) soitti ja kysyi, että saisiko hevonen tulla meille takaisin, koska hän haluaisi hevosen haudattavan samaan paikkaan, missä se on syntynyt.”

Imperatorille oli tilattu jo lopetuspiikki, mutta eläinlääkärin tulo estyi sovittuna ajankohtana.

Lehterän mieli muuttui, kun hän huomasi orinsa olevan yhä elämäniloa täynnä.

”Hevonen oli niin pörheä, kun Tero tuli sitä ensimmäistä kertaa katsomaan, että hän sanoi, ettei tuollaista voi pois laittaa. Tero oli sitä mieltä, että kokeillaan vielä.”

Imperatorin kuntoutumisen takaa löytyy paljon osaamista ja työtunteja.

”Meidän eläinlääkärimme Valtteri Lintula on hoitanut hevosta, ja Anna-Leea Väisänen sen lihaksistoa. Hevoselle on tehty kaikki mitä on voitu ja mitä vaan on keksitty, että miten sitä voidaan auttaa. Äiti (Micaela) ja isä (Risto) tekivät pohjatyön hevosen kanssa, ja se siirtyi sitten minun treenilistoille.”

Emma Väre kertoo, että kovia kokeneen Imperatorin treenihalut ovat tallella.

”On koitettu mennä sen mukaan, että mille hevonen treenissä tuntuu ja mitä se haluaa mennä. Minun on vaikea verrata, kun en ole sitä aikaisemmin treenannut, mutta ainakin se painelee iloisesti menemään. Radalla sen kanssa ei ole käyty. On koitettu tasapainoilla, että treenataan, ja että se pysyisi mahdollisimman terveenä. Muutaman kerran olen ajanut kotona ihan juosten. Siinä se on ollut ihan ok.”

Viisivuotias Imperator kilpailee Vermossa enintään 68 000 euroa tienanneiden ryhmäajossa. Arvonta nakkasi Emma Väreen ajokin seiskaradalle.

”Nätisti ajetaan – varsinkin, kun on noin huono lähtöpaikka. Kokeillaan sitten lopussa, jos värkeissä on varaa. Tärkeintä on, että saadaan lisäinformaatiota ja että hevonen pystyy jatkamaan uraansa. Tämä kisa on sellainen ratkaiseva hetki, joka on jännittävin juttu.”