Toto65-ennakko: Läpimurtokauteen kaikki ainekset

Ville Tonttilan valmentama 7-vuotias ruuna The Dude on jo tähän mennessä tehnyt hienon uran. 82 starttia ovat tuoneet 14 voittoa ja 20 himmeämpää mitalia, jotka ovat muiden rahasijojen ohella lihottaneet tilipussin 73 732 euroon. Rahallisesti paras kausi on ollut 2019, jolloin Jyrki Tonttilan omistama ja Kaisa Tommolan hoitama ruuna voitti muun muassa divisioonafinaalin ja kausitienestit kipusivat 32 000 euroon. Viime kausi oli vankkaa suorittamista, mutta se päättyi 13 startin jälkeen jo elokuussa.

”Hevonen oli oikein tosi hyvä viimeisiin startteihinsa. Se oli koko ajan parempi ja parempi, mutta sitten tulivat harmittavasti jalkavaivat”, Ville Tonttila kertoo.

Ne tiesivät hoitoa ja treenitaukoa. Starttiväli venähti puoleen vuoteen.

”Pitkää lenkkiä, aika nätisti on valmennettu, eikä kovaa ole ajettu", treenari kuvailee. "Ilmoitettiin nyt vaan Lahteen, että päästään taas sopivan lähdön kautta starttirytmiin. Varmaan aika passiivisesti ajan porukan mukana, ja katsotaan sitten lopussa, että miltä hevonen tuntuu."

Vaikkei maanantaina välttämättä täysosumaa tärähdä, Tonttila uskoo luottohevosensa kohdalla vahvaan kauteen, kunhan vain kaikki menee hyvin eli käytännössä terveyttä riittää.

”Toivotaan, että parhaat kaudet ovat vielä tulossa, sillä hevonen on mennyt joka vuosi askeleen eteenpäin. Kapasiteettia The Dudessa on, ja kyllähän sitä on aina haaveiltu, että pääsisi vaikka Suur-Hollolan finaaliin.”

Tonttilalla on Magic Mondayn Toto65-kohteissa myös toinen ajotehtävä, kun hän hyppää Teemu Okkolinin treenaaman Myllyn Valtin kyytiin. Hän on ohjastanut ruunan kolme viimeisintä kärrykisaa. Menestys on ollut mainiota – kolme kolmatta sijaa.

”Olen ollut Myllyn Valttiin tosi tyytyväinen. Se on välillä ollut ennen lähtöä vähän hankala, mutta viime startit hevonen on käyttäytynyt hyvin. Myllyn Valtti on myös nyt ihan kohtuullisesti tullut loppuunkin.”

