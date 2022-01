Toto65-ennakko: Lake’s Actionilla haetaan menestystä suoraan tauolta

Maanantain Toto65-kierros ajetaan Kaustisen ja Lappeenrannan radoilla.

Illan pääpelin kolmas kohde on 2100 metrin ryhmäajo enintään 90 000 euroa tienanneille lämminverisille. Kyseessä on Kaustisen ravien kuudes lähtö, jonka Kaksari-pelissä on 1000 euron bonus.

Kisan mielenkiintoisin nimi on ykköskaistalta lujaa kiihdyttävä Lake’s Action. Ville Hakalan valmennettava on tehnyt kovaa nousua sarjoissaan ja osoittanut riittävänsä avoimen tason hevosiakin vastaan. Nyt ruuna palaa reilun kahden kuukauden tauolta, mutta treenari uskoo hevosen olevan heti hyvässä iskussa.

”Hevonen on treenannut hyvin, joten palaamme luottavaisin mielin. Joulukuun se huilasi, minkä jälkeen alettiin treenata. Se oli heti niin hyväntuntuinen, että turha sitä on tallissa pitää”, Hakala sanoo.

”Nyt on ajettu ihan reippaita treenejä, jarrukärryillä on menty koviakin pätkiä. Sellainen hermostoärsytys kuitenkin puuttuu, mitä kilpailuvauhdit tuovat. Odotan siltä silti hyvää panosta.”

Lake’s Actionin viime vuosi oli mainio. Voittosumma kasvoi 27 750 eurolla, ja heinäkuisessa Festivaali-ajossa syntyi uusi ennätys 11,3aly. 18 startistaan se voitti kolme ja sijoittui kahdeksan kertaa muille totosijoille.

”Taso ei suuremmin heilahdellut. Pari heikompaa juoksua se teki, mutta niihin oli aina selkeät selitykset. Hevonen oli syksyllä pariin otteeseen kipeänä.”

Lähtöpaikka ei olisi voinut olla parempi, sillä ripeiden ensiaskeleiden ansiosta Lake’s Action on todella vaikea ohitettava alussa. Hakala uskookin suojattinsa juoksevan keulapaikalla, mutta ei aio erikseen ohjeistaa ohjastaja Niko Jokelaa taktiikan suhteen.

”Voi olla, että tauko tuo siihen intoa, joten voi olla, ettei sitä kannatakaan yrittää pidellä, vaan antaa sen lähteä. Hyvästä sijoituksesta ajetaan, eikä lähtö ole ihan niin kova, vaikka hyviä hevosia onkin mukana. Ainoa sellainen selkä, mitä voisi ajatella on Hopeusteponalegon, mutta miten Santtu (Raitala) ryhtyy lähtöä ajamaan? Yleensä Lake’s Action on rauhoittunut keulaan, mutta silloin tällöin se on pieneltä tauolta jäänyt painamaan siinä. Voi siis olla mahdollista, että siinä on turha edes suunnitella taktiikoita.”

7-vuotias ruuna on parhaana päivänään niin kova luu, että jopa kotimaan parhaimmilla lämminverisillä on kova työ jättää se taakseen. Tänä vuonna tähtäin on Suur-Hollola-ajossa, kuten oli viime vuonnakin. Silloin Lake’s Action kaasutteli alkuerässä vakuuttavaan voittoon ajalla 12,5ake ja löi muun muassa Knows Bestin, Sahara Sandstormin ja William Birdlandin kaltaisia kovaluokkaisia juoksijoita. Välierässä tie nousi kuitenkin pystyyn.

Valmentaja uskoo, että ruuna pystyy jatkossakin menestymään avoimella tasolla saakka.

”Se on ollut aavistuksen parempi ilman kaikkia kenkiä, eikä sillä ole koskaan ollut minkäänlaista narua kuskin apuvälineenä”, Hakala huomauttaa. ”Nytkin sillä on korvissa huput ja pumpulit päällekkäin. Jossain kohtaa lappuja tai korvien aukaisua tullaan kokeilemaan. Myös jenkkikärryistä on ollut puhetta. Jos jostakin näistä oljenkorsista on apua, puhutaan jo avoimen lähdön voitosta. Mielestäni sillä tasolla on tilausta, vaikka Suomessa syntyneiden taso on aika laaja.”

Vaikka radalla Lake’s Action on kivenkova kilpailija, joskus jopa hieman räväkkä, ei sen käytöksestä löydy kotioloissa moitteen sijaa. Nykyään se myös matkustaa hyvin. Jos kilpareissulla ei ole mukana toista hevosta, ruunan matkaseurana toimii poni, joka pitää sille seuraa myös tarhassa.

”Se on tosi mukava hevonen käsitellä. Katoksillakin se suurin piirtein nukkuu. Kilpatilanteessa se sitten innostuu.”

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.