Toto65-ennakko: Lähtöpaikka laittaa taktiikan uusiksi – ”Volttilähtö on välillä ollut kompastuskivi”

Keskiviikon raveissa on syytä kiinnittää erityistä huomiota lähetystapaan. Viime viikon tavoin suurin osa lähdöistä ajetaan tasoitusajona, kun on kylmäveristen vuoro selvittää finalistit 29.1. Vermossa ajettaviin Talvicupin loppukilpailuihin. Kilpailun sääntöihin pääset tutustumaan tarkemmin Vermon verkkosivuilla.

Keskiviikon seitsemäs lähtö on etukäteen varsin tasainen ja mielenkiintoinen. Illan pääpelin neljäs kohde on enintään 35 000 euroa tienanneiden kylmäveritammojen 2140 metrin tasoitusajo.

Kakkosradalta kiihdyttää lupaavasti uransa aloittanut Riksun Tähti. Uransa 15 startista 11 voittanut tamma palaa yli seitsemän kuukauden tauolta. Paussin aikana valmentajakin on ehtinyt vaihtua. 7-vuotiaan hevosen treenaamisesta vastaa tällä hetkellä Antti Tupamäki.

Riksun Tähti saa vastaansa kovia hevosia, sillä voitokkaan tamman haastavat vuoden ensimmäisissä Kavioliiga-raveissa mainion suorituksen jälkeen yllätysvoiton ravannut Lissun Assi ja kaksi peräkkäistä täysosumaa napannut Tiitukka.

Markus Dahlströmin valmentaman Tiitukan vire on pysynyt jo pitkään hyvänä. Viime vuosi oli tamman uran selvästi paras, ja uusi kausi alkoi hienolla keulavoitolla. Tällä kertaa parhaat juoksunsa piikkipaikalta tekevä hevonen joutuu haastavamman tehtävän eteen, kun se kiihdyttää voltin takarivistä.

”Hevonen on tehnyt hyvät juoksut edellisissä starteissaan. Sen pitäisi olla kaikin puolin samanlainen kuin viime starteissakin”, Dahlström uskoo.

”Nythän asetelma on erilainen. Volttilähtö on välillä ollut Tiitukalle kompastuskivi, mutta Kuopiossa se toimi hyvin kummallakin kerralla.”

Tamman hienosta vireestä kertoo, että se on kuudesta viime kisastaan voittanut kaksi ja sijoittunut kolme kertaa toiseksi. Tamma huilasi lähes kuusi viikkoa ennen tapaninpäivänä Kuopiossa juostua kisaa. Seuraavassa startissaan Joensuussa Tiitukka oli valmentajan mukaan entistä paremman tuntuinen.

Vaikka kaikki tuntuu olevan hyvin, ei Dahlström lähde Vermoon henkseleitä paukutellen. Etenkin juoksunkulku mietityttää itse suojattiaan ohjastavaa treenaria.

”Oletetaan, että se menee alkumatkan ravia, mutta silti siinä voidaan huonolla tuurilla jäädä kauaskin kärjestä. Sijoitusta on vaikea arvioida, kun ei tiedä, miten juoksu lähtee menemään”, Dahlström pohtii.

”Kuopiossa se voitti ensimmäisen kerran jostain muualta kuin keulasta, siinäkään ei joutunut hirveästi kiertämään. Aiemmin se oli kaarteissa vähän vino, mutta nyt se on ollut sen suhteen parempi. Keulasta se on tehnyt parhaat juoksunsa, mutta osaa se takaakin tulla.”

Viime vuonna yli 15 000 euroa tienannut Tiitukka on mielenkiintoinen suomenhevosnimi, jonka parhaat vuodet saattavat olla vielä edessä. Myös Dahlström uskoo 9-vuotiaan hevosen kaartavan voittajakehään vielä tulevaisuudessakin.

”Sillä on ikäisekseen aika vähän startteja (36), eikä se ole suomenhevoseksi vielä vanhakaan”, valmentaja huomauttaa. ”Sillä on vielä hyvä mahdollisuus kehittyä ja juosta pitkään. Sillä voi olla vielä paljonkin hyviä aikoja edessä. Se on nopea ja kestävä, siinähän on jo aika paljon.”

Dahlström ja Tiitukka ovat menestyneet mainiosti kilparadoilla, eikä yhteistyö takkuille kotonakaan.

”Se on oikein mukava hevonen käsitellä. Ajohommissa se on aika terävänä, mutta muuten se on tosi kiltti.”

Talvicup-karsintojen lisäksi huomio kiinnittyy keskiviikkona maamme huippuohjastajiin. Toto65-pelin toisena kohteena toimiva viides lähtö avaa ohjastajien SM-kisan, johon lukeutuvat myös illan kahdeksas ja yhdestoista lähtö. Ohjastajien Suomen mestari selviää lauantaina Teivossa ajettavien kolmen viimeisen osalähdön myötä.

