Toto65-ennakko: Loukkaantumiset ovat hidastaneet voitokkaan hevosen nousua - "Kyllähän minäkin kuvittelen, että sillä on luokkaa”

Illan viimeisen 65-kohteen suosikiksi erottuu Leena Sinnemaan valmentama Bosse Nice. Viimeksi ruuna kilpaili Lahden Jokimaalla 8.1. Kavioliiga-ravit päättyivät kuitenkin pettymykseen, kun Bosse Nice laukkasi viimeisellä takasuoralla toisesta ulkoa.

Vaikka hevosella vaikuttaa olevan kaikki hyvin, tuo viimekertainen epäonnistuminen omat kysymysmerkkinsä.

”Kovasti tietysti jännittää”, Sinnemaa hymähtää. ”Mitään vikaa emme ole hevosessa havainneet, mutta se oli ehkä päästetty liian kevyeen balanssiin, ja kengitys oli ollut liian lähellä. Sen piikkiin laitoimme, ettei hevonen ollut ihan parhaimmillaan.”

Bosse Nice kiihdyttää enintään 19 500 tienanneiden lämminveristen 2100 metrin kisaan kakkosradalta. Se on voittanut yli puolet uransa starteista, joita on takana vasta 13, joten Santtu Raitalan ajokki osallistunee tälläkin kertaa voittotaistoon, jos kaikki sujuu Kouvolan kisassa suunnitellusti.

”Se on aika herkkä. Eihän sillä ole kuin ykkösiä ja kakkosia sekä kirjaimia. Se on vähän joko tai -hevonen.”

On selvää, että kun 7-vuotias ruuna on kilpaillut urallaan vasta noin vähän, on matkan varrelle osunut myös loukkaantumisia, jotka ovat hidastaneet Bosse Nicen menoa. Siviilityössään eläinlääkärinä toimiva Sinnemaa kertoo, ettei kyse ole mistään vakavista loukkaantumisista, vaan monista pienemmistä vaivoista.

”Loukkaantumiset ottivat aina aikaa. Koko ikänsä sitä on treenattu, mutta kilpaa ei ole päästy ajamaan toivotusti.”

Sinnemaa ei näe ammatistaan olevan suurta etua harrastustoiminnassa, vaikka niin voisi äkkiseltään kuvitella.

”Jos olisin parempi treenari, olisi viime kerrallakin tulos ollut varmaan erilainen”, hän nauraa. ”Valmennus ei ole mikään leipälajini. Mutta tietysti, jos tuntuu, että jotain pitäisi tutkia tai tarkastaa, sen saa tehtyä heti.”

Vaikka starttiväli on takapakkien vuoksi välillä venähtänytkin, on Bosse Nice osoittanut jo kykynsä kaviourilla. Valmentaja ei ole kuitenkaan asettanut suuria tavoitteita hevosen uralle. Vaivojen vuoksi tavoitteena on ainoastaan pitkä kilpaura ilman suuria ongelmia.

”Ainahan sitä varsan kanssa haaveilee jostain ikäluokkakisoista, mutta tässä vaiheessa ei ole enää mitään haaveita. Toivottavasti vain päästään ajamaan kilpaa. Kyllähän minäkin kuvittelen, että sillä on luokkaa, minkä avulla se pystyy nousemaan kovastikin sarjoissaan.”

Ruunan myös omistava Sinnemaa kuvailee Bosse Nicen olevan luonteeltaan tosi kiltti, jolta löytyy kuitenkin villimpikin puoli.

”Kaikki asialliset hommat hoidetaan, mutta välillä pitää leikkiä jotain villiponia.”

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.