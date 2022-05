Toto65-ennakko: Lumettajalla loistavat lähtökohdat Vermon kisaan – ”Voi olla keulajuoksu tulossa”

Toto65-kierroksen odotetuin taisto nähdään illan kahdeksannessa lähdössä derbyvoittaja Magical Princessin ja kaksi viikkoa sitten lähes vuoden kilpailutauolta hienossa kunnossa palanneen Manny Musclen välillä. Kaksi viikkoa sitten voittokantaan palannut Skyfall Shine puolestaan on lähellä toistaa temppunsa Toto65-avauksessa.

Illan pääpelin toisessa kohteessa huomio kiinnittyy hienoa kautta tekevään Lumettajaan. Terho Rautiainen kiihdyttää valmennettavansa kanssa 2120 metrin tasoitusajoon paalun ykkösradalta, josta ori saa nopeana kiihdyttäjänä todennäköisesti hyvän juoksun.

7-vuotias Lumettaja on tiedetty jo pitkään lahjakkaaksi hevoseksi, mutta tänä vuonna se on ottanut vielä ison harppauksen eteenpäin. Se on kerännyt kauden 10 startissaan kolme voittoa ja neljä muuta totosijaa.

Puolentoista viikon takaisella Kuopion 75-kierroksella Lumettaja hallitsi vakuuttavasti keulapaikalta. Kauden kolmas voitto irtosi ajalla 24,3ake, joka jäi vain kolme kymmenystä hevosen edellisessä kisassa syntyneestä ennätyksestä 24,0aly. Ennätysjuoksua edeltäneessä kisassa ori paranteli volttiennätyksensä lukemiin 25,4ke, joten keskiviikon kisaan selvänä suosikkina starttaavan Lumettajan kunto vaikuttaa olevan huipussaan.

”Kyllähän hevosen pitäisi kunnossa olla. Jos juoksu onnistuu, niin kyllä sen pitäisi olla voittotaistossa. Lumettajan kanssa ei ole väliä, miltä paikalta ajaa, mutta se lähtee aika liukkaasti liikkeelle, joten voi olla keulajuoksu tulossa”, Rautiainen ennakoi.

Valmentaja on luonnollisesti tyytyväinen suojattinsa viimeisimpiin suorituksiin. Hevosen ei tarvitse juurikaan parantaa, että se pärjää mainiosti omissa sarjoissaan. Rautiainen toivoo, että kunto säilyisi mahdollisimman pitkään nähdyn kaltaisena.

”Kuopiossa se tuntui menevän helposti tuon ajan, joten on se hienolla mallilla.”

Lumettajan omistaa kimppa Pala Unelmaa Team. Taustajoukot ovat päässeet maistamaan menestystä, sillä ori on tienannut tänä vuonna jo yli 20 000 euroa. Vaikka nälkä usein kasvaa syödessä, pitää valmentaja jalat tiukasti maassa.

”Ajellaan vain tasaisesti kilpaa siellä missä on sopivia lähtöjä.”

Rautiainen sanoo, että jossain vaiheessa Lumettajalta on tarkoitus riisua kengät, mutta ei vielä keskiviikkona. Muitakaan varustemuutoksia ei ole luvassa.

Lähtökohdat Vermon kilpailuun ovat Lumettajan kannalta niin mainiot, että se voi hyvinkin napata jo kauden neljännen voittonsa. Suurin riskitekijä lienee se, että ori tuppaa kiinnittämään ajoittain huomiota kaikkeen muuhunkin kuin itse kilpailuun.

”Se näkee radalla kaikkia mörköjä. Se on leikkisä hevonen, mutta radalla se huomaa kaikki tolpat ja muut. Kotonakin se huomaa heti, jos jotain on muuttunut”, Rautiainen kertoo.

Tiistaina Toto5-kierros ravataan Mikkelissä, Kangasniemellä talliaan pyörittävän Rautiaisen kotiradalla. Siellä paluun kilparadoille tekee vuoden 2020 kuninkuuskilvassa kolmanneksi sijoittunut Vixus. Reilu vuosi sitten Rautiaiselle kuntoutukseen ja valmennukseen tullut ori on nähty viimeksi kilpailemassa Solvallassa toissa vuoden marraskuussa.

”Se on ollut harjoituksissa hyväntuntuinen, mutta en tiedä, onko se miten paineissaan. Yli puolitoista vuotta on taukoa, niin vielä ei ole suuria odotuksia.”

