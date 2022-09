Toto65-ennakko: Luvassa tasokas ja tasainen Nelivuotistähti

Keskiviikon raveissa riittää mielenkiintoista seurattavaa. Yksi illan vetonauloista on suomenhevosten Isokengässä kisaava Parvelan Retu. Kuuden hevosen muodostama Isokenkä on kuitenkin jätetty illan pääpelin kohteiden ulkopuolelle.

Toto65-pelissä mielenkiinto kohdistuu erityisesti viidentenä kohteena toimivaan Nelivuotistähteen. 2120 metrin ryhmäajo on kerännyt viivalle yhdeksän hevosen tasokkaan joukon. Mukana on kaksi derbyfinalistia: ykkösradalta kiihdyttävä BWT Gazeau ja seiskaradan Time Match.

Lähtökohdat ovat nelivuotiaiden lämminveristen kohtaamisessa ennakkoon tasaiset. Vaikka BWT Gazeau taisteli hienosti neljänneksi ikäluokan pääkilpailussa, joutuu se pistämään parastaan, jos mielii kuitata 4 000 euron ensipalkinnon. Sille tiukan haasteen heittävät ainakin kakkosradan Magazine Match ja starttirakettina tunnettu Salam Aleikum, joka ampaisee matkaan kolmosradalta.

Ari Moilasen ohjastama ja Martti Patrakan valmentama Salam Aleikum on esiintynyt vahvasti läpi kauden. Derbyssä se jäi niukasti finaalista ulos, vaikka teki karsinnassa hyvän suorituksen johtavan rinnalta. Kolmossija ei riittänyt paikkaan loppukilpailussa, kun sinne eteni ainoastaan karsinnan kaksi parasta.

Haave legendaarisen ikäluokkakisan voitosta karkasi, mutta hieman balsamia haavoihin toi voitto Ragnar Moringin muistoajossa, joka toimii myös eräänlaisena Derbyn lohdutuslähtönä. Siinä Salam Aleikum nakkasi samalta lähtöradalta kuin nyt kyselemättä keulaan ja hallitsi kisaa maaliin saakka.

Nyt vastassa on nopeita kiihdyttäjiä, mutta valmentaja toivoo tietysti toisintoa viime kisasta.

”Toivottavasti pääsisi keulaan, siitähän olisi helpoin ajaa. Ei tälle kuitenkaan ole juoksupaikalla suurta merkitystä. Paikka johtavan rinnalla on tietysti huono, mutta selästä Salam Aleikum tulee hyvin”, Patrakka sanoo.

Ori on saanut palautua viime startin jälkeen kaksi ja puoli viikkoa, eikä edellinen Vermon kisa paina enää kavioissa.

”Hevonen on treenannut hyvin ja tuntuu hyvältä. Äkkiä se toipui startista.”

Salam Aleikum on voittanut kauden yhdeksästä startistaan viisi. Kaikista uransa 18 startista se on voittanut tasan puolet. Keskiviikkona sillä on mahdollisuus puhkaista 40 000 euron rajapyykki, sillä nyt orin tienestit ovat 36 100 euroa.

”Jos on kolmen joukossa, on mennyt hyvin. Vastassa on kuitenkin tosi kovia hevosia”, Patrakka antaa varovaisen arvion menestysmahdollisuuksista. ”On silläkin mahdollisuutensa, mutta niin on muillakin siinä lähdössä.”

Varustemuutoksille Patrakka ei näe tarvetta, joten Salam Aleikum jatkaa samoilla vehkeillä kuin tähän astikin.

Keskiviikon kisan jälkeen orilla tähdätään Kasvattajakruunuun.

Toto-kupongille pääset tästä linkistä.