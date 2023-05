Toto65-ennakko: Mäkelältä mukana kolmen kovan kopla – "Viime kerta taisi olla monien asioiden summa"

Pronssidivisioonakarsinnassa Mäkelän suojateista tositoimissa nähdään Rannan Pomo. Vermon kylmäverilähtöjen kestomenestyjä arvottiin tasokkaaseen kohteeseen kasikaistalle.

”Hevosella on ollut kaikki kunnossa viime startin jälkeen. Kasirata on huono paikka, ja kun hevoselle on tullut rahaa 50 000 euroa vuodessa, ovat sarjatkin pikkuisen nousseet. Toistaiseksi se on ainakin pystynyt vastaamaan sarjojen nousuun.”

Mäkelä arvelee, että Antti Teivainen ohjastaa Rannan Pomoa maltillisella taktiikalla.

”Sisäpuolella on kovia avaajia, joten tuosta joutuu ottamaan parijonoon ja selästä laskemaan.”