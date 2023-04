Toto65-ennakko: MAS For You ampaisee karsintakisaan maukkaista asetelmista – ”Nyt se paljon parempi”

Urallaan menestymään tottunut MAS For You tulee karsintakoitokseen erikoisista lähtökohdista, sillä kärkipään sijoitukset uupuvat tamman taulusta täysin. Se ei ole kuudessa viime startissaan yltänyt viiden joukkoon kertaakaan.

”Hokkikengät eivät sille oikein sopineet. Se oli jotenkin sellainen, ettei sitä napostellut. Juoksunkulutkin olivat sellaisia, etteivät meitä suosineet”, valmentaja Tanja Goman-Nieminen valaisee syitä talven epäonnistumisten takana.

”Tammojen kanssa on aina aika paljon kiinni siitä, että kiinnostaako homma niitä vai ei.”

Tanja Goman-Nieminen on pistänyt silmälle, että hänen silmäteränsä on ollut kevään saavuttua virkeämmän ja iloisemman oloinen.

”Vähän, kun rupesi vihreää puskemaan, on sen meininki ollut tarhassa oikeinkin vauhdikasta. Se kertoo sitä, että tamma saattaisi olla paremmalla fiiliksellä lähdössä raveihin.”

Loimaalaistreenarin mukaan hänen suojattinsa on esiintynyt treeneissä asiallisesti. MAS For You on saanut liikuntaa rataolosuhteissakin.

”Ihan hyvin on päästy treenaamaan, ja pari kertaa on hiitillä käyty. Hevonen oli niissä ihan ok, ja henkien pitäisi olla auki. Ei hiiteillä ole hulluteltu, mutta pikkuisen 1.20:n päälle on läpi ajettu.”

Five Comrades Teamin omistama MAS For You sai Tammaderbyn karsintaan kolmosradan. Tamman taustavoimat ovat lähtöasetelmista hyvillään.

”Yksi meidän osaomistajista sanoi, että onhan meille muutakin tarjolla kuin kasirataa ja takariviä. Kolmosrata on tuolle kuitenkin tosi hyvä asia, kun se on lähtönopea.”

Jos on lähtöpaikka MAS For Youn menestymistä puoltava seikka, ei Etelä-Suomeen keskiviikoksi ennustettu vesisade olisi valmentajan mukaan sitä.

”Kurakeli ei ole meille koskaan kovin hyvä. MAS For You ei tykkää missään kurassa rämpiä, mutta keli on kaikille sama.”

Goman-Niemisen valmennettavalleen tekemä varustemuutos puolestaan nostaa Il Villaggion tyttären voiton todennäköisyyttä.

”Otan hevoselta kengät pois. Kengättömyys on tärkeä asia tälle. Sillä on hyvät isot kaviot talven jäljiltä, ja viime kauden startit ajettiin melkein kaikki kengittä.”

MAS For You kilpaili viime vuonna näihin aikoihin mainiossa lyönnissä. Se ylsi toukokuun alkupäivinä ravatussa rajutasoisessa Glenn Kosmos Memorialissa neljänneksi. Valmentaja on suojattinsa nykytilanteeseen vieläkin tyytyväisempi.

”Vuosi sitten toukokuussa hevonen vetäisi 13,0-tuloksen, ja nyt se on olemukseltaan paljon parempi. Silloin siinä oli vinoutta ilmassa, mutta nyt on hyvinkin suora”, Goman-Nieminen iloitsee.

Arvid Åvallin Tammaderbyn finalistit ratkotaan kahdessa karsintalähdössä. Lähdöt ovat Toto65-pelin toinen ja kolmas kohde. Loppukilpailu ravataan 6.5. Vermossa 24 000 euron ykköspalkinnolla.