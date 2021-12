Toto65-ennakko: MAS For You haastaa Korven joukkueen – ”Se on kuskille pohdinnan paikka”

Yksi kisan ennakkosuosikeista on paalun viitosradalta starttaava MAS For You. Tanja Goman-Niemisen valmennettava on napannut tänä vuonna neljä voittoa, joista rahallisesti suurin onnistuminen oli viimekertainen voittojuoksu Kasvattajakruunu-finaalissa. 24 000 euron arvoinen ykkössija nosti tamman kausiansiot jo lähes 57 000 euroon. Keskiviikkona sillä on oiva sauma kaunistella statistiikkaansa entisestään.

Edellisestä kisasta on vierähtänyt jo kuukausi, mutta valmentaja ei usko starttivälin olevan erityisen suuri miinus.

”Tämähän on ollut aina suoraan tauoltakin ihan hyvä”, Goman-Nieminen huomauttaa. ”Nyt vasta tuli kovat kelit. Me saimme ajettua tosi hyvin täällä. Hevonen on kauhean hyvän ja rennon tuntuinen. Ainahan nämä lähdöt pitää ajaa ensin, mutta hyvillä mielin lähdemme.”

MAS For Youn kovin haastaja lienee paalun ykkösradalta kiihdyttävä Magic Madonna. Kaksikko kohtasi viimeksi juuri Kasvattajakruunu-finaalissa. Silloin MAS For You jätti Pekka Korven treenattavan toiseksi. Edellisessä kohtaamisessa Magic Madonna puolestaan vei voiton.

Goman-Nieminen ei kuitenkaan pidä Korven valmennettavaa suurimpana uhkana, vaan takamatkalta starttaavat oriit ja ruunat ovat valmentajan mielestä pahin kanto kaskessa. Taktisiin kuvioihin pohdittavaa tuo se, että Korven tallista samassa lähdössä juoksee kaksi muutakin hevosta.

”Se on kuskille pohdinnan paikka, miten hoitelee Korven klaanin. Ihan varmasti he pussittavat sen, jos vain tilaisuus tulee”, treenari naurahtaa. ”MAS For You tekee kuitenkin aina parhaansa, joten sen kanssa on kiva lähteä raveihin. Kun vain saisimme hyvän suorituksen, se on tänä vuonna jo antanut niin paljon.”

MAS For You on osoittanut kuuluvansa ikäluokan kärkitammoihin. Goman-Nieminen uskoo kuitenkin, että Five Comrades Teamin omistaman hevosen vauhti vain kiihtyy tulevaisuudessa.

”Itse tiedän, että sitä ei ole treenattu vielä älyttömän kovaa, tosi nätisti viety eteenpäin. Sillä on jäätävästi potentiaalia. Tammalla on tosi säästeliäs tyyli, suorastaan keijukaismainen, kun se on kevyt ja sillä on tosi hyvä juoksutekniikka. Se menee kuin jousilla. Pää sillä on myös kauhean hyvä.”

Valmentaja kuvailee MAS For Youn olevaan luonteeltaan tammamainen, mutta erittäin kiltti. Siitä syystä treenarin puoliso Juha-Pekka Nieminen on viime aikoina vastannut paljon sen treenaamisesta.

”Välillä se painaa kotonakin ihan tosissaan ohjille, kun se sille päälle sattuu, mutta pohjimmiltaan se on tosi kiltti. Siksi isäntämme onkin sen ominut, olen ainoastaan kerran ajanut itse sillä viimeisen kolmen kuukauden aikana.”

Varusteet pidetään samana kuin viime kisassa. Muutenkin valmistautuminen sujuu tuttuun tyyliin. MAS For Youn luottokuski Jukka Torvinen lämmitti viimeksi Seinäjoella tamman ensimmäistä kertaa. Kun tuloksena oli voitto, jatketaan tälläkin kertaa samalla kaavalla.

”Voittavaa kaksikkoa ei pidä erottaa. Tamma on välillä vähän hankala lämmityksessä, joten ihan mielellään suon sen Jukalle.”

Uudenmaan Upein ajetaan keskiviikon seitsemäntenä lähtönä. Se toimii samalla Toto65-pelin kolmantena kohteena. Vermon ravit alkavat poikkeuksellisesti jo klo 17, joten illan pääpelin peliaika loppuu myös aikaisemmin. Ensimmäinen 65-kohde starttaa klo 18.20.

