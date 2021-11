Toto65-ennakko: Mikkelissä säväyttänyt Otto Erich hakee seuraavaa voittoaan Vermossa

Valmentaja pääsee jännittämään suojattinsa suoritusta ensimmäisen kerran illan seitsemännessä lähdössä, joka on 2120 metrin ryhmäajo enintään 5000 euroa tienanneille lämminverisille. Se toimii samalla Toto65-pelin neljäntenä kohteena.

Nelosradalta kiihdyttävä Otto Erich on ollut viime starteissaan vakuuttava. 4-vuotias ruuna on napannut kolmesta viime kisastaan kaksi kakkossijaa ja yhden voiton. Täysosuma tuli viimeksi Mikkelissä, kun Oinosen treenattava jyräsi johtavan rinnalta voittoon kovalla ajalla 13,9ake. Kyseessä oli vasta hevosen uran viides startti.

”Ihan ensimmäinen startti meni aivan vihkoon. Se meni opetellessa, sitten ajettiin koelähtö. Kolme viimeistä starttia hevonen on ollut todella hyvä”, Oinonen kertaa kilpauran ensiaskeleita.

”Kajaanissa ja Skellefteåssa hävisimme vain todella hyvälle hevoselle. Mikkelin esitys nosti jo karvat pystyyn. Otto Erich oli jäätävän hyvä siinä.”

Hevosen kilpailuoikeuden vuokrannut Oinonen sanoo ruunalla olevan kaikki kunnossa keskiviikon kisaa ajatellen. Viime esitys oli niin hieno, että valmentaja uskoo hevosen yltävän samanlaisella suorituksella korkealle.

”On siinä muitakin hyviä hevosia, mutta jos juoksunkulku onnistuu, tämä on yksi mahdollisista kärkisijan tavoittelijoista.”

Mikkelin kisa osoitti, että Otto Erich ei kavahda raskastakaan reissua, joten menestys on mahdollista monenlaisilla juoksunkuluilla. Varustepuolelle Oinonen ei näe tarvetta tehdä muutoksia.

Valmentaja kuvailee Otto Erichin olevan kilparatojen ulkopuolella mukava poika, josta ei kuitenkaan meinaa ottaa selvää, onko se lintu vai kala.

”Se ei oikein tunnu tekevän tosissaan töitä. Se on jopa laiska treenattava. Ruuna tarvitsee kaveria mukaan, että se pikkuisen piristyy.”

Kaverin Otto Erich saa mukaan Vermon reissullekin. Illan kahdeksannessa lähdössä kilpailee tallikaveri Boulder Luke. Sen menestysmahdollisuudet heikentyivät huomattavasti, kun rata-arvonnasta putkahti lähtöpaikaksi rata 12.

”Se on jo vanha hevonen, että sillä ei pysty ajamaan mitään kilometrin kirejä ulkoratoja pitkin. Tuolta on tosi vaikea tulla, kun vastassa on vielä muutama tosi kova hevonen. Eturivin paikalta olisimme voineet taistella rahasijoista.”

Toto-peleihin