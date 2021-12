Toto65-ennakko: Morisonilla luotetaan tällä kertaa kirivoimaan

Perinteiseen tapaan Vermossa kilpailtavat keskiviikkoravit tarjoavat suomenhevosten osalta todellisen voimanpesien yhteenoton, kun illan viidentenä lähtönä ja toisena Toto65-kohteena ajettavassa kolmen kierroksen kisassa iskevät yhteen väsymättöminä puurtajina tunnetut Rokin Maxi, Morison ja Tuviker.

Pisimmältä takamatkalta starttaava kolmikko lähtee jahtaamaan vähemmän tienanneita kilpakumppaneitaan, joiden mahdollisuuksia ei sovi väheksyä. Suosikkikaksikoksi erottuu kuitenkin talven tullen voittovireen löytänyt Rokin Maxi ja viime kisoissa totuttua vaisummin esiintynyt Morison.

Duo otti yhteen viimeksi viime keskiviikkona samaisella kaviouralla. Tuolloin voiton vei Rokin Maxi, joka iski johtavan rinnalla ravanneen Morisonin vetoavusta nautittuaan maalisuoralla ykköseksi. Tällä kertaa osat voivat ainakin juoksupaikkojen suhteen vaihtua, sillä Siru Juutinen toivoo valmennettavalleen selkäreissua.

”Se on viime starteissa käynyt kierroksilla, kun ulkopuolelta on tullut rinnalle hevosia. Hokkarit ovat meinanneet mennä solmuun, ja on tullut yliyrittämistä”, Juutinen summaa Morisonin viimeaikaiset suoritukset. ”Sitä on joutunut kauheasti tukemaan ja pitämään. Nyt toivotaan selkäreissua, jos takaa kiriessä ei olisi tätä ongelmaa.”

Vermossa ravattiin viimeksi lauantaina. Tuolloin osa kilpailijoista kertoi radan olleen melko pehmeä. Sellainen alusta ei sopisi valmentajan mukaan lainkaan Morisonille.

”Olin itsekin lauantaina Vermossa, ja rata oli pöperöinen. Se olisi tälle hevoselle huono. Pieniä kysymysmerkkejä siis on, mutta hevonen on palautunut hyvin ja tuntuu terveeltä.”

Morison on muutaman viime vuoden aikana noussut ryminällä suomenhevosten eliittiin. Voittosumma on kasvanut jo yli 200 000 euroon, ja tänäkin vuonna ruuna on onnistunut voittamaan kuusi kertaa sekä tienaamaan lähes 90 000 euroa, joten luottoa hevoseen löytyy.

”Ravia pitää mennä, se on yksi peikko meillä. Jos kaikki kuitenkin natsaa, sen pitäisi olla kärkipäässä.”

Laukat ovat tosiaan ajoittain vesittäneet Morisonin menestystä. Juutinen kuvailee ruunan olevan muutenkin luonteeltaan herkkä, minkä vuoksi se välillä häiriintyy väärälle askellajille.

”Sen kanssa pitäisi elää samoilla rutiineilla, kun se on niin herkkä muutoksille ja häiriöille. Onhan se paljon varmistunut, mutta herkkyys on tuonut meille paljon laukkoja.”

Juutinen tuo Vermoon myös Muscle Beachin, joka kilpailee Toto65-pelin neljännessä kohteessa. Radalta 11 starttaava ruuna on voittanut ainoastaan yhden uran 31 kilpailustaan, eivätkä odotukset ole korkealla keskiviikkonakaan.

”Meidän Santeri (Juutisen keskimmäinen poika) on harjoitellut sillä ajamista. Lisäksi sitä on pidetty Morisonin tarhakaverina. Sillä on ollut ongelmia, joiden kanssa pärjätään, mutta se ei tee juurikaan omaa juoksua. Sille pitää antaa tosi tarkka juoksu, että se tulee loppua. Santerilla ei kortti riitä, joten Juha (Utala) ajaa tällä kertaa. Muscle Beach lähtee lähinnä Morisonin kaveriksi. Jos edes viimeisiä rahoja saisi, olisi mennyt hyvin.”

Toto-kupongille pääset tästä.